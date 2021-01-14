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Saner: “İlk olarak 5 bin sağlık çalışanı aşılanacak”

Başbakan Ersan Saner, bu sabah saatlerinde ülkeye 20 bin aşının gelmesiyle ilgili açıklama yaparak, ilk etapta 5 bin sağlık çalışanının aşılanacağını ardından ise 65 yaş üstü bireylerin aşılanacağını açıkladı.

14 Ocak 2021 Perşembe 15:20
Saner: “İlk olarak 5 bin sağlık çalışanı aşılanacak”
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Başbakan Ersan Saner, 20 bin Koronavirüs aşısının bugün sabah saatlerinde ülkeye gelmesinin ardından aşılamanın kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Saner, Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu aşı programı çerçevesinde, 5 bin sağlık çalışanı birincil olmak üzere, 65 yaş üstü ihtiyaçlı kesimin aşılanacağını belirtti.

Toplumun tüm kademelerine bu aşıların yapılacağını da açıklayan Başbakan Saner, hedefin ülkede yüzde 80’e yakın kişinin aşılanması olduğunu ve 500 bin aşı hedefini tamamlayarak, bulaşı ekonomik bir kazanıma çevireceklerini dile getirdi.

Başbakan Saner, Koronavirüste ülkenin bu başarısının rastlantı olmadığına ve ekonominin ve sağlığın dengeli bir şekilde götürülmesi gerektiğine de işaret ederek, aşının ilk etabının geldiğini ve etaplar halinde gelmeye devam edeceklerini söyledi.

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“YÜKSEKÖĞRENİMDE OLUMLU ADIMLAR ATILDI”

Yükseköğrenim konusunda da açıklamalarda bulunan Saner, olumlu adımlar atıldığını, hazırlıkların çok iyi bir noktaya geldiğini belirterek, “Aşı bizim için çok ciddi bir artı değer olarak ekonomimize katkı sağlayacaktır” dedi.

“İÇ BULAŞTA TEHLİKE ÇANLARI ÇALARSA GEREKENİ YAPACAĞIZ”

Ülkenin iç bulaş anlamında sıkıntıya girmediği sürece, ülkenin kapanmasını arzulamadıklarına da vurgu yapan Başbakan Saner, “İç bulaş engellemediği sürece, kapanmayı düşünmüyoruz. İç bulaşta tehlike çanları çalarsa gerekeni yapacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerKktc Aşılar
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