Saner ile Oktay görüştü, ardından heyetlerarası görüşme yapıldı

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın baş başa görüşmesi tamamlandı ve ardından heyetler arası görüşme yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise, Saner ile Oktay’ın ortak basın toplantısına geçildi.Basın toplantısı sonrasında ise, 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalanacak.
Protokole Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza koyacak.
“Yatırım” odaklı Protokol, Türkiye Cumhuriyeti’nin Covid-19 salgını da göz önünde bulundurularak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet bütçesine, reel sektörüne yapacağı katkılarla gerçekleştirecek Ankara kaynaklı alt yapı projelerini içerecek.