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Saner, hükümetin istifasını sundu

Başbakan Ersan Saner, UBP-DP- YDP Koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.

13 Ekim 2021 Çarşamba 13:45
Saner, hükümetin istifasını sundu

İstifasını sunmasının ardından basına konuşan Saner, parlementoda nisap olmadığından dolayı siyasi ahlak gereği istifa etmelerinin gerektiğini ve en erken zamanda seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, UBP-DP- YDP Koalisyon Hükümetinin istifasını bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Hükümetin istifasını sunmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Saner, Meclis’te nisap sorunu yaşadığını anımsatarak, koalisyon ortağı iki partinin içinde yaşanan sorunlar ve farklı partilerin tavırları nedeniyle hükümetin devamının mümkün olmadığını söyledi.

"Hükümetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını gözlemlediğimden az önce istifamı Sayın Cumhurbaşkanına sundum” diyen Saner, çok zor bir dönemde, Kovid-19 salgını yaşanırken hükümet kurduklarını ve ülkeyi hükümetsiz bırakmadıklarını belirtti.

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“MECLİS GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLADI… CUMHURBAŞKANI DEĞERLENDİRECEK”

Bugün itibarıyla görevi bıraktığını söyleyen Saner, hükümet ortaklarının kendi içerisinde sayıyı sağlayamadıklarını kaydetti.

“UBP tüm milletvekilleri ile Meclis’te yer alırken, gerek DP’nin kendi içerisindeki vekili sağlamaması, gerekse YDP’nin bir milletvekilinin istifa etmesiyle bugün itibarıyla Meclis’te çoğunluğumuz da bulunmadığından görevi iade ettim” diyen Saner, bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı’nın konuyu değerlendireceğini aktardı.

Saner, Meclis’in görev süresini tamamladığını ve en erken zamanda bir erken seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

UBP’nin Meclis’te erken seçim konusunda bir konsensus sağlanması için büyük gayret ortaya koyduğunu ancak muhalefetten aynı yaklaşımı görmediklerini anlatan Saner, erken seçime de en hazır partinin UBP olduğunu da sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 13.10.2021 14:31
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