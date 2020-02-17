Saner: “Hukuk Çerçevesinde Haklarımızı Elde Etme Adına Tüm Çalışmaları Titizlikle Ve Kararlılıkla Yürüteceğiz”

“GARANTÖR TÜRKİYE OLMASA BUGÜN KIBRIS TÜRK HALKI'NDAN BAHSEDEMEZDİNİZ”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, “Rum tarafının artık toplumlararası görüşmeleri bahane ederek, kendi esas ideolojine ulaşmak için Kıbrıs Türk Halkı'nı 46 yıl daha sıkıntıya sokması kabul edilemez. Hukuk çerçevesinde haklarımızı elde etme adına tüm bu çalışmaları titizlikle ve kararlılıkla yürüteceğiz” dedi.

Saner, BRT Canlı yayınında Levent Kutay'ın Kapalı Maraş toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve iç konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Kapalı Maraş Açılımı ile ilgili toplantının, hukuk içinde kalmak kaydıyla KKTC Toprağı olan Maraş için Türkiye ile birlikte nasıl adımlar atılabileceğinin değerlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Saner, “Hukuki boyutu olan konuyla Türkiye Barolar Birliği'nin ilgilenmesi de ciddi bir kazanımdır.” dedi.

Sadece Maraş değil, Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı ambargolara karşı da hukuki adımların birlikte atılmakta olduğunu belirten Saner, “Rum tarafı artık toplumlararası görüşmeleri bahane ederek, kendi esas ideolojine ulaşmak için Kıbrıs Türk Halkı'nı 46 yıl daha sıkıntıya sokması kabul edilemez. Hukuk çerçevesinde haklarımızı elde etme adına tüm bu çalışmaları titizlikle ve kararlılıkla yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Saner, Kapalı Maraş'taki toplantıyla ilgili gelen farklı yorumların sorulması üzerine ise; “KKTC egemenlik sınırları içinde bir bölgeden söz ediyoruz. Kapalı denilse de, egemenlik hakları KKTC'de... Burada hukuk içerisinde birlikte atılacak adımların uygunluğu gözden geçirilmiştir” diye konuştu.

“BÜYÜK PROJELER İÇİN ANAVATAN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ “

TC-KKTC İlişkilerini de değerlendiren Ersan Saner, hastane müjdesinin verildiğine işaret ederek, “ Kısır gündem tartışmaları yerine, bu gibi yatırımların temelinin ne zaman atılacağı gibi asıl konulara dönmek gerekiyor... Biz ülkede gündemi belirleyip, bunu takip etmek niyetindeyiz. Buna takılmak niyetimiz yok. Bütün büyük projelerin altında imzası olan UBP, yine büyük projeler için Anavatan Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edecektir” dedi.

Herkesin sözlerine dikkat etmesi gereken bir süreçten geçilmekte olduğuna işaret eden Saner konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması iki ülke arasında bazı sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. 1974 sonrası Kıbrıs Türk Halkı'nın gelmiş olduğu aşama ortada... Barış Harekatını, Barış Pınarı ile karıştırmak, gündemde olmayan bir konuyu sadece kendine seçim malzemesi olarak kullanmak, bu tartışmalar bizi doğru yere taşımaz... Garantör Türkiye olmasa bugün Kıbrıs Türk Halkı'ndan bahsedemezdiniz. Biz yöneticiler, ağzımızdan çıkan her kelimenin nereye gittiğini çok iyi bilmemiz gerekir... Sadece seçimde propaganda malzemesi yapmak adına söylenen sözlerin Kıbrıs Türk halkı adına kabul görmez... Bu tür açıklamalar nereden gelirse gelsin, iki ülke arasını açacak açıklamaların kimseye bir yararı yok... Bu seçim süreci içinde, ülke demokrasisine yaraşan, centilmen bir yarış içinde, hak edenin kazanacağı bir seçim dönemi geçireceğimiz inancını korumak istiyorum. UBP, bu konuda gerekli tüm hassasiyeti gösterecektir.”

SEÇİM ÇALIŞMALRI YOĞUN SÜRÜYOR…

UBP'nin seçim çalışmalarının yoğun sürdüğünü, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar için organize edilen toplantıların miting havasına döndüğünü anlatan Saner, “ Çok iyi gidiyoruz. Son iki haftadır kadın kollarımızla etkinlikler yapıyoruz. Böyle bir partinin genel sekreteri olmak bana onur ve gurur veriyor. Çok güçlü bir partiyiz. Herkesin inancı yerinde. İlçe başkanlarımızı toplantıya çağırdık. Seçim kurulumuzla konuşuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmış bir UBP görüyorum... Zaten lider belli... Ersin Tatar birinci aday olarak oraya çıkacaktır. Rakibimizi bekliyoruz. Zaten bu anlamsız tartışmaları da, Sayın Tatar ile kim ikinci tura kalır düşüncesiyle, can havliyle yapılan konuşmalardan ibaret olduğunu düşünüyorum. Biz 2. turda rakibimizi bekliyoruz. Hatta kamuoyu yoklamamaları da elimize geçince, belki de birinci turda nasıl bitiririz onun da formüllerini zorlayacağız” dedi.

Parti tabanın içinde kafa karıştırmak için bazı tarafların UBP için bazı spekülasyonlar yaratmaya çalıştığını ifade eden Saner, “ Bugün Meclis Grubumuzu topladık. Ciddi bir inanç ve kararlılık net bir şekilde ortada. Partimiz, örgütsel yapısı ve dinamizmi ile seçime hazırdır. Bizim gündemi takip etmek niyetimiz yok, gündemi biz belirleyeceğiz. 1-2 hafta içinde sahaya çıktığımızda, o gündemi nasıl takip edeceklerini siyasi rakiplerimiz göreceklerdir. Sayın Başkanımız herkesle yakın teması olan, halkla iç içe biri... Bu konuda sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

Ersan Saner, soru üzerine erken seçim ya da hükümet gibi tartışmaların yeri ve zamanı olmadığını belirterek, “ Bizim şu an tek gündemimiz Cumhurbaşkanlığı Seçimini kazanmaktır” yanıtı verdi.