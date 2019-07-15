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Saner: “Hidrokarbonlardaki haklarımızı teslim etmeyiz”

Saner: “Hidrokarbonlardaki haklarımızı teslim etmeyiz”

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46
Saner: “Hidrokarbonlardaki haklarımızı teslim etmeyiz”

“ UBP TÜZÜK KURULTAYI YAPACAK”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin 2011 yılında dönemin Cumhurbaşkanı ile Türkiye Başbakanı arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti ve “ haklarımızı kimseye teslim etmeyeceğiz” dedi. 
UBP’den yapılan açıklamaya göre, TVGüneş’te Parantez adlı haber programa katılan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Saner, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler hakkında önemli açıklamalar yaptı. 
“RUMLARIN KAÇ BİRİM HAKKI VARSA BİZİM DE VAR”
Saner, sondaj çalışmalarını Anavatan Türkiye ile birlikte yürüteceklerine dikkat çekerek şöyle dedi:
“Rumların kaç birim hakkı varsa, Türklerin de var. Rum tarafı hakların tümünün kendisinin olduğunu ifade ettiği sürece bir uzlaşma olmaz. AB Rumlara niye seyirci kalıyor? O kazacak biz bakacak mıyız? Anavatanla Türkiye ile KKTC adım atmaya kararlıkla devam edecek, gelecek baskılara boyun eğip taviz vermeyeceğiz” 
DARBE OLAYI
15 temmuz 2016 ‘da Türkiye’de yaşanan darbe girişimi ile 15 Temmuz 1974’te Faşist Yunan Cuntası’nın Kıbrıs’ta yaptığı darbeyi de değerlendiren Saner şunları kaydetti;
 “15 Temmıuz 1974’ü o dönemde Lefkoşa’da kalan biri olarak iyi hatırlıyorum. Rumlar için bir iç savaş söz konusu idi ama olayın Kıbrıs Türk Halkı’na yöneleceği belli idi. Hedefleri, Kıbrıs’ı Yunan yapmaktı. Türkiye 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a garantörlük hakkını kullanarak müdahale etmekle hem Rumlara hem de bize özgürlük getirdi”
MARAŞ AÇILMALIDIR 
Kapalı Maraş’taki envanter çalışmaları ile ilgili de konuşan UBP Genel Sekreteri Saner, “ Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan Rum başvuruları vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çözüm yolu olarak, tazmin ,takas ve  iadeyi ortaya koydu. Girne’de bir otel arazisi Türk arazisine çevrildi. Maraş açılımı envanter çalışmasından sonra ortaya çıkacak, şekillenecekti. Orada neyin olup olmadığının elden geçirilmesi gerekir. Maraş’ta çalışmadan sonra adım atılır. Biz dün olduğu gibi bugün de olumlu adımlar atacağımızı ifade ediyoruz” dedi.

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“YOLLARIN KRALI YOK KURALI VARDIR”
Ülkede meydana gelen trafik kazaları ve trafik seferberliği ile ilgili gelen bir soruya da Saner, kazaların çoğunun dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirtti. Ersan Saner, kazaların en büyük problemlerinden birinin de alt yapı sorunları olduğunu kaydetti. Seyir halinde cep telefonu kullanımının kazalara neden olduğuna dikkati çeken Saner, sözlerini şu şekilde noktaladı; “kimse unutmasın yolların kralı yok kuralı var. Kurallara uymazsak kaza yapmak kaderimiz değil reailite olacaktır. Saygı gösterdiğimizde kaza ihtimali azalacaktır.”  
GENEL SEKRETERLİK ÇALIŞMALARI
UBP Genel Sekreteri, Ersan Saner bir başka soru üzerine de partideki çalışmalarını anlattı ve şunları söyledi:
“ Yeni dönemde geçmişe önem, gençliğe ve geleceğe özen göstereceğiz. Sloganımız budur. Bu çerçevede bugüne kadar partiye hizmet etmiş ve KKTC’de büyük projelere imza atılmasına imkan sağlayan Genel Sekreter ve Genel Başkanlara teşekkür ediyorum. UBP, yine projeleri ile KKTC’yi kalkındırma çabalarına devam edecektir. UBP, 7 Nisan 2017 tarihinden itibaren KKTC bayrağı ve kendi logosu ile Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilen ECR ( European Conservative and Reformist Group) Avrupa Muhafazakar ve Reformcular Grubu üyesidir. Dolayısıyla, artık, davamızı ve ülkemizi dışarda daha etkin tanıtma imkanına da kavuşmuş bulunuyoruz.
ECR’nin kadınlar ve gençlerle ilgili etkinliklerine partimiz gençleri ile kadınlarının katılması için de oldukça mesafe kat etmiş durumdayız”.
TÜZÜK ÇALIŞMALARI
Saner, UBP tüzüğünün yenilenmesi çalışmalarına da değindiği programda , en yakın zamanda tüzüğün çağdaş anlamda güncellenmesi çalışmalarına başlayacaklarını, bununla ilgili bir komite kuracaklarını açıkladı.
Saner devamla şunları kaydetti:
“Üyelik sistemi yerleşmiştir ve bunun faydasını gördük. Bundan geri dönüş olmaz. Ancak, partinin kurumsal yapısını daha da güçlendirmek ve uygulamada yaşanan bazı sıkıntıları aşmak için Tüzük Kurultayı’na gideceğiz”.
 

Son Güncelleme: 15.07.2019 18:35
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