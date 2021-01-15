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Saner: “Hedefimiz 250 bin kişiyi aşılamak”

Başbakan Saner, koronavirüs aşısı olmasının ardından açıklama yaparak, “Hedefimiz, 250 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmaktır” dedi.

15 Ocak 2021 Cuma 17:32
Saner: “Hedefimiz 250 bin kişiyi aşılamak”
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BAŞBAKAN SANER: “HEDEFİMİZ 250 BİN KİŞİYİ AŞILAMAK”

BAŞBAKAN SANER BUGÜN AŞI OLDUKTAN SONRA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Başbakan Saner, koronavirüs aşısı olmasının ardından açıklama yaparak, “Hedefimiz, 250 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmaktır” dedi.

Başbakan Ersan Saner aşılanma sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 20 bin adet Covid-19’a karşı üretilen Sinovac aşılarının geldiğini anımsatan Başbakan Saner, Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde aşılama çalışmalarının başladığını kaydetti.

Başbakan Saner, kendisine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye ilk doz aşıların yapıldığını belirtti.

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Saner, şöyle konuştu:

“Ben bu çerçevede özellikle Kıbrıs Türk halkının sağlığına verilen önemin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından ne kadar benimsendiğini ifade etmek adına şunları söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu bilmekteyiz ama bu kadar önemli bir dönemde dünyada aşı tedarikinin neredeyse çok zor olduğu bir dönemeçte Anavatan Türkiye'ye gelen ilk etaptaki 3 milyonluk aşıdan 20 bininin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk halkına gönderilmesinin de öneminin bizler için ne kadar çok olduğunu ifade etmek istiyorum.”

Başbakan Ersan Saner, açıklamasında desteklerinden dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkürlerini de ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Covid-19 sürecinde Sağlık Bakanlığı ve personelinin çalışmalarını takdirle izlediğini anlatan Başbakan Saner, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi, Sağlık Bakanı’nı ve tüm sağlık çalışanlarına da bu süreçte ortaya koydukları kararlı duruştan ve verdikleri hizmetlerden dolayı yürekten teşekkürlerini belirtti.

Başbakan Ersan Saner, dünyada Covid-19 sürecine bakıldığı zaman bugün itibariyle 80 milyonu aşan enfekte olmuş insan bulunduğuna işaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diğer ülkelerle mukayese edildiğinde bulaşa yakalanan ve hayatını kaybeden insan sayısı olarak dünyada lider ülke konumunda olduğuna vurgu yaptı. 

Ekonominin çok önemli olduğunun altını çizen Başbakan Saner, “Ama insanımızın sağlığı çok önemli bu iki denklemi bir arada götürmek çok sıkıntılı. Sayın Sağlık Bakanımız da sürekli olarak bu konuda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile birlikte güncel durumlara göre gerekli tedbirleri almakta ve başta halkımızın sağlığı olmak üzere her türlü tedbir uygulanmaktadır.” dedi.

Başbakan Ersan Saner açıklamasında, ülkenin bir ada ülkesi olduğunu ve en büyük gelir kaynağının turizm ve yükseköğrenim olduğuna da dikkati çekerek, “Hedefimiz Anavatan Türkiye ile yaptığımız görüşmelerde 500 bin aşıya ulaşmak, 250 bin kişiyi aşılamak ve bu da toplumun yaklaşık yüzde sekseni kapsayacak. İşte o zaman turizmde veyahut yükseköğrenime gelecek kardeşlerimiz için büyük bir değerimiz olarak da bizim rekabet üstü bir duruşumuz sağlanacaktır. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık sisteminin sağladığı bu sağlıklı yaşamında çok önemli olduğu ve bunun bizlere ekonomik olarak kazanım getireceğini olan da inancımı belirtmek istiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarSağlık Bakanı Ali Pilli
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