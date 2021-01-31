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Saner: “Hasarın karşılanması için gereken desteği vereceğiz”

Başbakan Ersan Saner, dün akşamki fırtına ve şiddetli yağmurdan olumsuz etkilenen Yeniboğaziçi bölgesinde incelemelerde bulunarak hasarın karşılanması için gereken desteği vereceklerini açıkladı.

31 Ocak 2021 Pazar 13:30
Saner: “Hasarın karşılanması için gereken desteği vereceğiz”
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BAŞBAKAN SANER, FIRTINA VE YAĞMURDAN OLUMSUZ ETKİLENEN YENİBOĞAZİÇİ BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Başbakan Ersan Saner, dün akşamki fırtına ve şiddetli yağmurdan olumsuz etkilenen Yeniboğaziçi bölgesinde incelemelerde bulunarak hasarın karşılanması için gereken desteği vereceklerini açıkladı.

Başbakan Saner, fırtına ve şiddetli yağışın bölgede çok ciddi hasar yarattığını, hasar tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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İskele ağıllar bölgesinde afetten etkilenen üretici ve hayvancılarla görüşen Saner, BRT’ye yaptığı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bölgede gerekli çalışmayı başlattığını ve yasaların kendilerine tanıdığı imkan çerçevesinde hasarın karşılanması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Saner’e Yeniboğaziçi bölgesindeki incelemelerinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Zarara uğrayanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın tüzük değişikliği için bir çalışma yürüttüğünü, bunun Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesiyle bundan böyle üretici ve hayvancının daha fazla yanında olacaklarını, bunun için çalıştıklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 31.01.2021 15:09
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan SanerTarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım ÇavuşoğluGazimağusa Kaymakamı Kemal SerpalFırtınaYeniboğaziçi
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