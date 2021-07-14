Saner, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Dahlameroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti

SANER: “SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Başbakan Ersan Saner, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, Asbaşkan Neval Akgürgen ve beraberlerindeki sporcuları kabul ederek görüştü.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Saner, geçen haftalarda Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Alsancak’ta düzenlediği bir etkinlikte sporcuları izleme fırsatı bulduğunu kaydederek, “ Küçük sporcuların şampiyonluklarını; sözde değil özde de neler yaparak şampiyon olduklarına şahitlik etmiş olmaktan heyecan duydum. Başarılı performansınızı izleme fırsatı bulduğumdan almış olduğunuz dereceler benim için daha büyük anlam kazandı” dedi.

Sporun önemine değinen Saner, sporcuların KKTC’yi Sırbistan, Gürcistan ve ardından da İspanya’da temsil ederek ödüllerle dönmelerinin ülke adına büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Başbakan Saner, “Bütün spor branşlarındaki kulüplerimize bizler de Bakanlar Kurulu olarak katkılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Sizleri başarılarınızdan dolayı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İlerlediğiniz bu yolda bizler devamlı sizlerin yanınızda olacağız” dedi.

Federasyon Başkanı Dahlameroğlu da, federasyon olarak çeşitli uluslararası müsabakalara katılarak başarılarla döndüklerini anlatarak, dünyada yarışamadıkları federasyon olmadığını, bunun kendileri açısından büyük bir gurur olduğunu kaydetti.

Dahlameroğlu, sadece yarışmakla kalmadıklarının, derece de elde ettiklerinin altını çizerek, geçmiş dönemlerde ilk altı içindeki derecelerde yer aldıklarını, şu anda ise ülkeye şampiyonluklarla döndüklerini ifade etti. Gürcistan ve İspanya’da da sporcuların büyük başarılar ve çok iyi dereceler elde ettiğini kaydetti.

Sporcularının İspanya’da ilk kez düzenlenen fitness şampiyonasında klasik fizik kategorisinde hem kendi kategorisinde hem de şampiyonlar şampiyonu olduğunu kaydeden Dahlameroğlu, bunun ülke için ve kendileri için çok büyük bir gurur olduğunun altını çizdi.

Kabulde Başbakan Saner’e başarılı küçük sporcuların yer aldığı resim de takdim edildi.