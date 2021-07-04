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Saner, Güzelyurt bölgesini ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, kovid 19 açılm sürecinin devam ettirilmesi ile birlikte, pozitif vaka sayısında artışlar meydana geldiğine dikkati çekerek, “ vatandaşları önlemlere sıkı sıkıya devam etmeleri gerektiği konusunda uyardı”

04 Temmuz 2021 Pazar 13:42
Saner, Güzelyurt bölgesini ziyaret etti

Başbakan Saner dün öğleden sonra, Güzelyurt İlçesi’nde Aydınköy, Aşağı ve Yukarı Bostancı, Serhatköy, Şahinler, Gayretköy ve Mevlevi’yi ziyaret etti

Başbakan bu ziyaretleri öncesinde UBP Güzelyurt İlçe binasında partilileriyle bir araya geldi.

UBP Genel Başkanı , Başbakan Saner’e ziyaretlerinde, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Saner, ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, “kovid-19 salgını ile mücadele üzerinde önemle durdu ve salgının henüz geçmediğini, toplumsal bağışıklık kazanılana ve aşılama tamamlanana dek vatandaşların yapılan uyarılara ve hijyen kurallarına titizlikle uymaları gerektiğini” vurguladı.

Ersan Saner şöyle dedi:

“ Tedbiri elden bırakmadan açılma sürecimizi devam ettiriyoruz ancak salgın henüz bitmedi. Önlemlere, kurallara harfiyen uymalıyız. Açılma süreci ile birlikte kovid-19 vaka sayısında artışlar gözlemlenmektedir. Eğer önlemlere uymazsak, ekonomik sıkıntılara yeniden maruz kalabilir, devletin yükünü artırır, halk olarak sıkıntı yaşayabiliriz. Aşılama çalışmalarımız tüm kararlılığımız ile devam etmektedir. Bu gün itibarı ile 220 bin tek doz aşı vatandaşlarımıza uygulanmış bulunmaktadır.

Anavatan Türkiye’nin büyük desteği ile bu haftadan itibaren isteyen herkese, randevuya gerek olmadan hastanelerimizde ve sağlık ocaklarında aşı yapabilecek duruma gelmiş bulunmaktayız. Ancak hala salgınla mücadele için en önemli noktaların başında, maske, mesafe ve hijyen koşullarına uymak gelir”.

“100 MİLYON TL’LİK İHALE TÜRKİYE’DE SERBEST BIRAKILDI”

Saner, Güzelyurt ovasını tünel çıkışı sonrası 4 kilometrelik boru hattının tamamlanması, o hatların Güzelyurt ovasına yayılması ve Mesarya ayrımının yapılması için 100 milyon TL’lik ihalenin Türkiye’de imzalanarak serbest bırakıldığını ifade ederek, portakalın dalında kalmaması, pazarlanması için yapılan katkılar ve arpa üreticilerine peşin ödemeler, temeli atılan yolların tamamlanması, hastane proje çalışmaları ve hibe destekleri konularında da ayrıntılı bilgiler verdi.

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“ ÖNEMLİ MİKTARDA BİR KAYNAK DAHA İNSANLARIMIZA HİBE OLARAK VERİLECEK”

Başbakan Ersan Saner, Anavatan Türkiye ile her alanda yakın işbirliği yapmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yaşamsal önemli olduğunu belirtti ve kendisi ile partisinin hedeflerinin Türkiye ile işbirliği içinde kalkınmış, refah seviyesi yüksek, dünyadaki hak ettiği yeri alan, çağdaş, güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noktasına ulaşmak olduğunu, bunu başarabileceklerine yürekten inandıklarını vurguladı.

“Türkiye ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü’nde yer aldığı gibi 2’nci dilim hibe yardımlarının da Kıbrıs Türk Halkı’na verildiğini” anlatan Başbakan Saner şöyle dedi:

“ Önemli miktarda bir kaynak daha reel sektörümüze ve ihtiyaçlı vatandaşlarımıza hibe olarak verilecektir. Gelir düzeyi düşük yaklaşık 4 bin vatandaşımıza 6 milyon TL, arıcılık, balıkçılık, çiftçilikle uğraşan yaklaşık 7 bin vatandaşımıza 10 milyon TL, salgından etkilenen 8 bin 700 esnaf ve zanaatkarımıza 15 milyon TL, sanayicilerimize fuarlara katılım desteği olarak 3 milyon TL hibe desteği vereceğiz. Esnaf ve zanaatkarımız dışındakilerin başvuru yapmalarına gerek kalmadan bakanlıklarımızdaki kayıtlara sadık kalınarak ilgili tüm sektörlere hibe yardımlarımız direk banka hesaplarına aktarılarak tamamlanacaktır. Sadece esnaf ve zanaatkarımız Başbakanlık web sitesinde yer alan Yatırım ve Geliştirme Ajansı sayfasından yararlanarak mutlaka 11 Temmuz tarihine kadar başvurularını yapmalıdırlar, ki bu destekten yararlanma hakkı kazanabilsinler.

TATAR’A TAM DESTEK

Koronavirüsle mücadele ederken ekonominin de dinamik olarak ayağa kalkması için çalıştıklarını ifade eden Saner, halkın refah ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğuna işaret etti.

Saner, Kıbrıs konusunda ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın uluslararası tüm görüşmelerine tam anlamda destek verdiklerini belirterek, iki egemen eşit devlet temelinde çözüm arayışlarının süreceğini, KKTC halkının geleceğinin 53 yıl daha federasyon görüşmeleri yaparak ipotek altına alınamayacağını söyledi.

“ DOĞRULARI SÖYLEMEK VE YAPMAK, GÜVENİLİR BİR İNSAN OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “ çok uzun yıllardır UBP içerisinde olduğunu, partinin verdiği her görevi yerine getirmeye çalıştığını, hem ülke , hem de parti için zor bir dönemde kendisine görevi devraldığını, görevinin zorluğu ve onurunun farkında olduğunu” belirtti ve şöyle dedi:

“ Benim hiçbir UBP’liyle, hiçbir vatandaşımla bu güne kadar çok şükür hiçbir bir sorunum olmadı olamaz. Daima sevgi saygı ve anlayışı ön planda tuttum. Vizyon sahibi olmayı, proje üretmeyi ve insanımıza hizmet etmeyi amaçladım. Doğruları söylemek ve yapmak, güvenilir bir insan olmak benim için her şeyden daha çok önemlidir. Yarın, partimiz için ülkemiz için birlikte beraber yürüyeceğim, mücadele edeceğim, yüz yüze geleceğim arkadaşlarımla bugün kavga etmem. Ülkeyi, partiyi her şeyin önünde görür ona göre davranırım”.

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Son Güncelleme: 04.07.2021 14:21
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