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Kapat

Saner gündemi değerlendirdi

Başbakan Ersan Saner, ülkenin biran önce açılması için çalışmalar yaptıklarını ve yarın Bakanlar Kurulu’nun toplanarak yeni açılım sürecinin nasıl olacağını belirleneceğini açıkladı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 13:30
Saner gündemi değerlendirdi
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Başbakan Ersan Saner,  bir özel televizyonuna katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yeni koalisyon hükümetine yönelik eleştirilere değinen Başbakan Saner, 62 günde dünyanın baş edemediği bir sorun ile KKTC’nin de tam anlamıyla başarılması beklenmesinin ne kadar sağlıklı olduğunu sordu.

Saner, hükümet kararlar alırken, sağlıkla ekonomiye aynı düzeyde düşünmek zorunda olduklarını söyledi. 

Kapatma kararlarını içi sızlayarak aldığını dile getiren Saner, vaka sayısının düşük olduğu Lefke ve Güzelyurt gibi yerleşim yerlerinde de kapatma kararı alındığını anımsattı.

KKTC’deki vaka sayılarının dünya geneline bakılıdığında oldukça düşük olduğunu söyleyen Saner, “tüm bunlar ortadayken ve bir de ülkeyi kapatmamız ciddi bir sıkıntı yaşattı. Bunlar doğal şeylerdir” dedi. Özel sektörün sıkıntılarını çok iyi bildiğini ifade eden Başbakan Saner, 2021 yılı için bir protokol imzalamayı düşündüklerini ve söz konusu protokol çerçevesinde bir takım işlemlerin yapılacağını belirtti.

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Halka yapamayacakları şeylerin sözünü vermek istemediklerini ifade eden Saner, gerçekçi ve var olan imkanlar çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi.

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptıklarını ve mevcut krediler konusunu ele aldıklarını dile getiren Saner, “elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanıyoruz” dedi. Ülkeyi aylarca kapalı tutulmasının mümkün olmadığını ve ülkenin açılması için sağlık komitesi ile çalışmalar yaptıklarını belirten Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile bugünkü görüşmelerin tamamlanması halinde, yeni açılım sürecinin nasıl olacağını belirlenmesi için yarın Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağını açıkladı.

Başbakan Saner, krediyi kullanacaklar için ayrıntılı bilgi de vererek, amaçlarının esnafı biraz olsun rahatlatmak olduğunu söyledi.

       

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Son Güncelleme: 17.02.2021 15:04
Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner
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