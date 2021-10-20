Saner görevlerinden ayrılıyor

Saner'in UBP kurultayı sonrasına kadar Başbakanlık’tan hukuken kriz olmaması için izne ayrılacağı ardından da bu görevinden de ayrılacağı belirtiliyor.

Ersan Saner'in istifasında siyasete de devam etmeyeceğini açıklaması bekleniyor.

NE OLDU?

Dün bir anda ortaya çıkan siyasi şantaj videosu ile ilgili nasıl bağlantılar olduğu, mafya ilişkilerinin olup olmadığı konusunda ve ifadeler için hem görüntüleri alanlar, önce şantaj yapıp, sonra yayanlarla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattığı öğrenildi.