banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
112'si yerel 139 pozitif vaka
112'si yerel 139 pozitif vaka
banner376

Saner: “GKK, en büyük güvencemizdir”

Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluş yıldönümü nedeniyle GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.

30 Temmuz 2021 Cuma 14:30
Saner: “GKK, en büyük güvencemizdir”

Saner, kabulde yaptığı konuşmada, GKK’nın Kıbrıs’ta barışın teminatı ve iki egemen eşit devlet temelindeki çözüm yolunda ilerlerken halkın en büyük güvencesi olduğunu vurguladı.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede ilk olarak söz alan GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 1 Ağustos tarihinin Kıbrıs Türkünün tarihindeki öneminden bahsederek, adanın 450 yıl önce fethedilmesiyle Türkleşmeye başladığını anlattı.

TOPALOĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKININ GÜVENLİĞİNİ VE HUZURUNU SAĞLAMAK İÇİN HİZMETİNDEYİZ”

GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 1 Ağustos 1958’de Kıbrıs Türkünün canını, malını ve namusunu korumaya yönelik olarak Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve 1 Ağustos 1976’da ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurulduğunu hatırlattı.

Türk tarihinde Ağustos ayının ayrı bir öneme sahip olduğundan bahseden Topaloğlu, Türk tarihi boyunca birçok zaferin bu ayda gerçekleştiğini ifade etti.

Topaloğlu, “Güvenlik Kuvvetleri olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için gerek karada gerek denizde, tüm egemenlik alanımızda halkın hizmetinde olduğumuzu bildiririz” diyerek sözlerine son verdi.

banner341
SANER: “KKTC’NİN VAROLUŞUNDA 1 AĞUSTOS TARİHİNİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”

Başbakan Ersan Saner de konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varoluşunda 1 Ağustos tarihinin öneminin çok büyük olduğunu vurgulayarak, 1 Ağustos 1571’de Osmanlı’nın Kıbrıs’ı fethi ile Türklerin adada varoluşunun başladığını anlattı.

O günden bugüne, 1878 ile 1960 yılları arasındaki dönem hariç, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin olduğunu belirten Saner, tarih incelendiğinde Yunan egemenliğinin adada hiçbir şekilde olmadığının görüldüğünü kaydetti. Saner, “Ama maalesef sanki bu adanın sahipleriymiş gibi, bütün dünyada bir algı operasyonu yönetmeyi başardılar ve bunu sürdürmeye çalışıyorlar” dedi.

Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ta bulunan halklara dini özgürlükler dahil olmak üzere her türlü sosyal hakkı sağlamasının Türk ulusunun ne kadar hoşgörülü olduğunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Saner, Türklerin komşularına gösterdiği hoşgörüyü onların Türklere göstermemesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“KIBRIS’TA TEK BİR İŞGAL PROBLEMİ VARDIR…”
Kıbrıslı Türkleri adadan yok etmek için kurulan EOKA’ya karşı, 1 Ağustos 1958’de TMT’nin kurulduğunu anımsatan Saner, bu şekilde Kıbrıs Türkü'nün adadaki egemenliğini sürdüreceğini ilan etmiş olduğunu belirtti.

Saner, 1963’te Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlaması ve ardından 1964’te ise Birleşmiş Milletlerin tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimini Kıbrıs’ın yönetimi olarak kabul etmesinin Kıbrıs’taki işgal sorununun temeli olduğunu anlatarak, “Kıbrıs’ta tek bir işgal problemi vardır. O da 1963 yılında Rumların tek yanlı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal etmesidir” dedi.

1 Ağustos 1976’da kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın KKTC sınırlarını korumak ve kollamak için en önemli unsur olduğunu vurgulayan Saner,“GKK Kıbrıs’ta barışın teminatıdır. İki egemen eşit devlet temelindeki çözüm yolunda ilerlerken en büyük güvencemizdir. Biz bu coğrafyada hiçbir şekilde düşmanlarımıza korku salma niyetinde değiliz ancak bize yönelik herhangi bir tehdit olursa Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız onun cevabını verebilecek kabiliyettedir” şeklinde konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 30.07.2021 14:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gigem’in yaz programı belli oldu
Gigem’in yaz programı belli oldu
Colgate Afiş Yarışması sonuçlandı
Colgate Afiş Yarışması sonuçlandı
Baybars: “Okulların açılması şarttır"
Baybars: “Okulların açılması şarttır"
Askon Heyeti, Arıklı’yı ziyaret etti
Askon Heyeti, Arıklı’yı ziyaret etti
Girne Belediyesi trafik zabıta ekipleri çevreci elektrikli bisikletler ile görevlerine devam ediyor
Girne Belediyesi trafik zabıta ekipleri çevreci elektrikli bisikletler ile görevlerine devam ediyor
Sol Anahtar’dan 20 yıl konseri
Sol Anahtar’dan 20 yıl konseri
UKÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen dört ayrı uluslararası konferans başladı
UKÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen dört ayrı uluslararası konferans başladı
Çiftlik Yönetimi eğitimine katılanlara sertifikaları verildi
Çiftlik Yönetimi eğitimine katılanlara sertifikaları verildi
PGM İtfaiye Müdürlüğü'nden olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin duyuru
PGM İtfaiye Müdürlüğü'nden olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin duyuru
Meclis Başkanı Sennaroğlu, Tümgeneral Topaloğlu’nu kabul etti
Meclis Başkanı Sennaroğlu, Tümgeneral Topaloğlu’nu kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim