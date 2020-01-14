banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121423
ALTIN
291.893
DOLAR
5.8830
STERLİN
7.6572
EURO
6.5476
Bilinçli kaza yapıp sigortadan para almaya çalıştılar
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Koop-Gaz zam yapmadı
KOOP-GAZ ZAM YAPMADI
İskele’de flaşlı radar paniği!
İSKELE’DE FLAŞLI RADAR PANİĞİ!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi.

Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi.

14 Ocak 2020 Salı 17:01
Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nın halktan kabul görmediğini söyledi

Saner, imar planlarının halkın beklentilerini karşılayacak, toplumsal uzlaşıyı sağlayabilecek düzeyde olması gerektiğini kaydetti.

Saner, “Bizim derdimiz imar planını yapmaktır. Ama doğru, halkın kabul edebileceği bir imar planı yapmaktır. Bizim derdimiz üzüm yemektir, bizim bağcılarla hiç işimiz olmaz” diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı konusunda BRT’de yayınlanan 45+ programına açıklamalarda bulundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Saner, UBP’nin hiçbir zaman emirname yayınlamadığını ve kendisinin de her konuşmada bu işlerin emirname ile düzenlenemeyeceğini dile getirdiğini kaydetti.

Sürece bakıldığında imar planı hazırlamanın kolay bir iş olmadığının altını çizen Saner, ancak imar planlarında esas olanın halkın beklentilerini karşılamak ve toplumsal uzlaşıyı sağlayabilmek olduğunu ifade etti.

UBP Genel Sekreteri Saner, imar planları konusunda, dünyada halkın katılımının esas alındığını ancak KKTC yasalarına muhtarlıklar ve belediye meclislerine de bu katılımın verildiğini söyledi. Söz konusu imar planında halkın görüşünün yeteri kadar detaylı alınmadığını kaydeden Saner, halkın katılımının tam sağlanmadığı bir ortamda hiçbir şeyin uygulanamayacağını belirtti.

banner317
Saner şunları kaydetti:

“Bölgede bu plana karşı çok ciddi bir reaksiyon var. Hem olumlu hem olumsuz yönde reaksiyonlar var. Eğer imar planlarında katılımcılık ilkesi varsa ve siz önümüzdeki 20 yılı düzenliyorsanız, buna göre belli parametreleri de oturtmanız gerekiyor. Bu temel parametreler, altyapı, yollar ve çevre yolları buna bağlı olarak konut alanlarının oluşması. Bunun paralelinde eğitim alanlarının nasıl dizayn edilmesi gerektiği, ticari, eğlence ve kamu alanları ve bunların birbiri ile ilişkilendirilmesi. Bunların bir çoğunu plana baktığınız zaman ya net olarak öğrenirsiniz yada bir yerlerde size ifade edilir.”

UBP Genel Sekreteri Saner, bu düzenlemelerin daha çarpıcı ve öne çıkacak şekilde yapılması gerektiğine de dikkat çekerek, böylesi bir plana doğal olarak UBP’nin de reaksiyonları olduğunu kaydetti.

Ersan Saner, 2 ay öncesine kadar belediyelerin reddi olan bu imar planının 2 aylık sürede ne kadar dizayn edildiğini ve ne kadar beklentileri karşıladığını da sordu.

Yapılan imar planının sadece UBP’nin konuya dahil olup 2 ayda dizayn edebileceği bir plan olamayacağının altını çizen Saner, yapılması gerekenin ülkeye iyi bir imar planı kazandırılması olduğunu belitti.

Saner, ilk kez UBP’nin müdahalesi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odalarının direkt sürece son 15 günde dahil olduğunu da kaydederek, “Hazırlanacak herhangi bir imar planını süre ile sıkıştırıp, birbirimizi sıkıntıya sokmayalım, bırakın bunu imar planı yapabilecek noktaya getirmek adına gerekli çalışmaları tamamlayabilelim” dedi.

Ersan Saner, “Bizim derdimiz imar planını yapmaktır ama doğru, halkın kabul edebileceği bir imar planını yapmaktır, bizim derdimiz üzüm yemektir, bizim bağcılarla hiç işimiz olmaz” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 14.01.2020 20:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Küçük İçin Anma Mesajı Yayımladı
Oğuz, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Küçük İçin Anma Mesajı Yayımladı
Eroğlu, Dr.küçük’ün 36’ncı Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Eroğlu, Dr.küçük’ün 36’ncı Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
KTBK Komutanlığı mesaj yayımladı
KTBK Komutanlığı mesaj yayımladı
Lavanta bahçeleri oluşturuluyor
Lavanta bahçeleri oluşturuluyor
Dr. Tomgüsehan’ın “sırlar Adası” Kitabının Tanıtımı Yarın Gazimağusa’da Yapılacak
Dr. Tomgüsehan’ın “sırlar Adası” Kitabının Tanıtımı Yarın Gazimağusa’da Yapılacak
Tbdd’den Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü İçin Mesaj…
Tbdd’den Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü İçin Mesaj…
İnönü kavşağında kaza: 4’ü çocuk 7 yaralı
İnönü kavşağında kaza: 4’ü çocuk 7 yaralı
Akıncı: “Ortaya çıkan bu ciddi sorun bir an önce sona erdirilmeli”
Akıncı: “Ortaya çıkan bu ciddi sorun bir an önce sona erdirilmeli”
Yine İnönü kavşağı yine kaza!
Yine İnönü kavşağı yine kaza!
China Bazaar’dan Sağlık Bakanlığı’na 50 tekerlekli sandalye
China Bazaar’dan Sağlık Bakanlığı’na 50 tekerlekli sandalye

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim