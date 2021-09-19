Saner: "Gazilere ve anavatana her zaman müteşekkiriz"

Başbakanlık açıklamasına göre, Saner görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC'de Türklüğün şanını ve şerefini yerlere bırakmamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Saner, Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun hak ve çıkarlarını koruyacaklarını, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir ayrışma yaşamadan yollarında kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'yle çok iyi bir uyum içerisinde olduklarını vurgulayan Başbakan Saner, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlerin bize emanet ettiği bu toprakları, iki eşit egemen devlet statüsünde korumaya ve dünyada hak ettiğimiz yeri almak için tam bir senkronizasyon içerisinde çalışıyoruz. Böyle bir uyumu anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile şu anda sağlamak çok önemliydi." diye konuştu.

Türkiye ile KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki iş birliğine dikkati çeken Başbakan Saner, sözlerini şöyle sürdürdü:



Gazilere ve anavatana her zaman müteşekkir olduklarını belirten Başbakan Saner, gazilerin gösterdiği cengaverliğin, kendilerinin geleceğe daha emin adım atmalarına imkan tanıdığını belirtti ve “İyi ki varsınız diyorum, aranızdan ayrılan arkadaşlarınızı rahmetle anıyorum. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, sizlere sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gaziler Günü'nüzü kutluyorum” dedi.



