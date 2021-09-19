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Saner: "Gazilere ve anavatana her zaman müteşekkiriz"

Başbakan Ersan Saner, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi üyeleriyle 75. Yıl Sanat Galerisi'nde bir araya geldi. 

19 Eylül 2021 Pazar 13:00
Saner: "Gazilere ve anavatana her zaman müteşekkiriz"

Başbakanlık açıklamasına göre, Saner görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC'de Türklüğün şanını ve şerefini yerlere bırakmamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Saner, Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun hak ve çıkarlarını koruyacaklarını, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir ayrışma yaşamadan yollarında kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade etti.
Türkiye Cumhuriyeti'yle çok iyi bir uyum içerisinde olduklarını vurgulayan Başbakan Saner, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlerin bize emanet ettiği bu toprakları, iki eşit egemen devlet statüsünde korumaya ve dünyada hak ettiğimiz yeri almak için tam bir senkronizasyon içerisinde çalışıyoruz. Böyle bir uyumu anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile şu anda sağlamak çok önemliydi." diye konuştu.
Türkiye ile KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki iş birliğine dikkati çeken Başbakan Saner, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Şu anda 1960 yılındaki Kıbrıslı Türkler yok. Artık 2020 yılında kendi öz düşüncesini sahaya yansıtabilen, ayakları üzerinde duran bir devlete sahip ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir şekilde Akdeniz'deki yerini alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Mavi Vatan diye adlandırdığımız denizdeki ve havadaki üstünlüğümüzün de korunması için Türk ulusunun ortak çıkarlarını istediğimiz noktaya taşıyabilmek için de her türlü imkanımızı seferber edeceğimizi her zaman dile getirdik, dile getirmeye de devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun hak ve çıkarları, özellikle bütün dünyanın şu anda gözünü çevirmiş olduğu ve ciddi gaz rezervlerinin olduğu iddia edilen bu mekanda, bizler anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir ayrışma yaşamadan yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğimizi ifade etmek istiyorum"
Gazilere ve anavatana her zaman müteşekkir olduklarını belirten Başbakan Saner, gazilerin  gösterdiği cengaverliğin, kendilerinin geleceğe daha emin adım atmalarına imkan tanıdığını belirtti ve “İyi ki varsınız diyorum, aranızdan ayrılan arkadaşlarınızı rahmetle anıyorum. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, sizlere sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gaziler Günü'nüzü kutluyorum” dedi.

 

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Son Güncelleme: 19.09.2021 13:38
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