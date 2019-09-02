banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98343
ALTIN
285.592
DOLAR
5.8115
STERLİN
7.0087
EURO
6.3728
Cinayetle bağlantısı yok
CİNAYETLE BAĞLANTISI YOK
Acumsal serbest bırakıldı
ACUMSAL SERBEST BIRAKILDI
Akacan 8 gün daha tutuklulu
AKACAN 8 GÜN DAHA TUTUKLULU
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
YİNE TRAFİK KAZASI
banner307

Saner: “EL-SEN grevi halkın ve ülkenin çıkarları ile alakalı değil. Elektrik kesmek siyasi amaçlı”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, EL-SEN’in  geçmiş hükümet döneminde18 ay sustuktan sonra, üç aydır görevde olan yeni hükümet döneminde KIBTEK’in devletten alacaklarını ileri sürerek elektrik kesmesinin halkın ve ülkenin çıkarları ile alakalı olmadığını söyleyerek, “Elektriği kesmek tamamen siyasi çıkar amaçlıdır” dedi.

Saner: “EL-SEN grevi halkın ve ülkenin çıkarları ile alakalı değil. Elektrik kesmek siyasi amaçlı”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, EL-SEN’in  geçmiş hükümet döneminde18 ay sustuktan sonra, üç aydır görevde olan yeni hükümet döneminde KIBTEK’in devletten alacaklarını ileri sürerek elektrik kesmesinin halkın ve ülkenin çıkarları ile alakalı olmadığını söyleyerek, “Elektriği kesmek tamamen siyasi çıkar amaçlıdır” dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:47
Saner: “EL-SEN grevi halkın ve ülkenin çıkarları ile alakalı değil. Elektrik kesmek siyasi amaçlı”

UBP’den verilen bilgiye göre, Kanal T’de katıldığı TV programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan  Ersan Saner, EL-SEN’in yaptığı eylem  hakkında; sorunların uzlaşı kültürü ile aşılması gerektiğini, ancak sendikanın bundan uzak durduğunu kaydetti.

 UBP Genel Sekreteri Saner şöyle devam etti:

“4’lü koalisyon döneminde jeneratör alımı ile ilgili ihale yapılmak istendi , şartname hazırlandı  ama aynı hükümetin Merkezi İhale Komisyonu bunu benimsemedi ve ODTÜ’ye inceletti. ODTÜ de jeneratör alımını gerçekçi bulmadı ve ancak yine de çıkılacaksa uluslararası ihaleye çıkılmasını önerdi.

Biz de göreve geldiğimizde çalışmalara başladık. Ancak jeneratör alımı için farklı görüşler ve ortaya konulan sıkıntılar var. Bütün bunlar yaşanırken jeneratör alınması için tehdit edici açıklamalar yapması ve sonra da işi devletin elektrik borcuna çevirerek elektrikleri kesmesi doğru bir davranış değildir. Üzücüdür. Dönemin Enerji Bakanı açıklama yaptığında EL-SEN neredeydi?”

“YAPILAN GREV SİYASİDİR”

Yapılan grevin siyasi olduğuna inandığını dile getiren Hamza Ersan Saner, “Siyasi değilse geçen dönem niye yapılmadı diye sorarım,eğer kabloyla getirilmesiyse sorun, samimiyetsizlik görüyorum, çünkü bir önceki Enerji Bakanı da Anavatan Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi gerektiğini söyledi. Kıran kıran formülüyle bir yere varamayız, kazan kazan ile nasıl yaparız, onu değerlendirmek lazım. Yaşayan her bireyin elektrik enerjisinden faydalanmak hakkıdır. Kazan kazan derken herkesin kazanması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

banner317
HÜKÜMET BAŞARILI OLACAKTIR

Programda hükümetin ilk 100 günün sorulması üzerine değerlendirme yapan Saner sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hükümetten önceki hükümet maaşları Merkez Bankasından alınan parayla ödüyordu. Bir ay bir yerden diğer ay başka bir yerden kaynak arıyorlardı. Her ay maaşlar ödenecek mi sorusu soruluyordu.  Devletin borçları hayli birikmişti Piyasa durmuştu. Türkiye’den gelecek öğrenci sayısında büyük düşüş bekleniyordu. Şimdi öyle bir durum yok. Türkiye ile protokol imzalandı. Çiftçi süt parasını, mazot katkı payları alınmaya başlandı. Türkiye’den kaynak akışı başlıyor.2020-2022 protokolünü görüşmek için çalışmalar başlayacak. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ülkedeki alt yapı yatırımlarının tamamlanmasında, ekonominin ileri götürülmesinde mesafe alınacaktır. Hükümet başarılı olacaktır.”

“ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN SEBEBİ RUMLARDIR”

 Ersan Saner son olarak Kıbrıs meselesi hakkında ise, Kıbrıs konusunun, BM ajandasındaki en eski konu olduğuna dikkat çekti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk halkını egemenliğini, eşitliğini tanımadığı, doğal gaz konusundaki haklarımızı kabullenmediği sürece bir anlaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Saner, “ Kimse barış yok demesin. Adada 1974’ten bu yana barış vardır. Bu da Türk Ordusu sayesindedir. Biz Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmeyiz. Adaya Türk ordusu geldi diye sevinen AKEL’ciler dahi vardı. Unutulmasın ki Türk Ordusu gelmeseydi, EOKACILAR onları da yok edecekti. Kıbrıs ‘ta çözüm bulunamamasının sebebi Rumların bizimle yönetimi ve adanın kaynaklarını paylaşmak istememesidir” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 02.09.2019 19:30
Anahtar Kelimeler:
El-senErsan Saner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 Eylül 2019 Salı Gündemi
3 Eylül 2019 Salı Gündemi
Akıncı ve Lute yarın yeniden görüşecek
Akıncı ve Lute yarın yeniden görüşecek
Öztürk: “Rum tarafında değişen nedir, bize anlatmalı”
Öztürk: “Rum tarafında değişen nedir, bize anlatmalı”
Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı
Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi var
Gardiyanoğlu: “Anlaşma olacak olsa 45 yıldır olurdu”
Gardiyanoğlu: “Anlaşma olacak olsa 45 yıldır olurdu”
Akıncı Lute ile biraraya geldi
Akıncı Lute ile biraraya geldi
Prof. Dodd yaşamını yitirdi
Prof. Dodd yaşamını yitirdi
Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu
UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim