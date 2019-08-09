Saner'den Liderler görüşmesi yorumu...

BRT’de bu sabah “Sabah Haber” programına konuk olan Saner’in açıklamalarına ilişkin UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Saner, Rum tarafının hidrokarbon bulunduktan sonra Kıbrıslı Türklerle paylaşılacağı söylemlerine karınlarının tok olduğunu ifade ederek, “Bu konuda ayaklarımız yerine basmalı” ifadelerini kullandı.

Saner, Kıbrıs sorununun temelinde Rumların Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmama mantığının yattığını söyleyen Saner, bunun en son örneğinin Hidrokarbon yatakları konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortak komite kurulma önerisini reddetmek olduğunu belirtti.

Ersan Saner, “50 yıldır devam eden görüşmelerden çözümlenmeyen bu sorunları siz bizim adımıza çözeceksiniz de, bizim için onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız… Bizim bu laflara karnımız tok. Dolayısıyla bu konuda ayaklarının yerine basması gerek. Kıbrıs Türk halkının bu adada ekonomik olarak başı dik ve özgürce yaşaması için bizler gereğini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

UBP Genel Sekreteri Saner, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis’ten gelecek önerilere karşı dirayetli bir duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, “Benim bu toplantıdan beklentim yok, hiçbir umudum yok” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KONUŞULMAYA BAŞLANDI ANCAK HENÜZ ADAY BELİRLEME ÇALIŞMASI BAŞLAMADI”

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Ersan Saner, parti üst yönetiminde seçimin konuşulmaya başlandığını ancak UBP’nin henüz Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmasına başlamadığını kaydetti.

UBP Genel Sekreteri Saner, “Biz daha saptama çalışmalarına başlamadan bazı isimlerin etrafta dolaşması bizi üzmez. Aday olmak isteyen birçok kişinin olduğunu görüyoruz. UBP bu konuda kendi örgütleriyle, üst yönetimiyle, parti meclisi ile yapacağı istişarelerden sonraki birkaç ay içinde çalışmalarını tamamlayacaktır” diye konuştu.

Saner, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki son kararın Parti Meclisi’nde verileceğini de ekledi.