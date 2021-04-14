Saner'den erken seçim tarihi!

Bu sabah İskele bölgesinde temaslarda bulunan Başbakan Saner, burada yaptığı açıklamada, UBP'nin seçimle ilgili önerisinin bugün Bakanlar Kurulunun gündemine geleceğini, ardından da meclise sunulacağını belirtirken, partisinin seçimlerden çekinmediğini de sözlerine ekledi.

Son günlerde kamuoyunun gündemine de gelen erken seçimle ilgili muhalefet partileri Haziran ya da Eylül 2021 tarihinde ısrar ederken, Saner'in bir yıl sonrasını işaret etmesinin kabul görüp görmeyeceği henüz bilinmiyor.

Hatırlanacağı üzere en son 7 Ocak 2018 tarihinde milletvekili seçimlerinin gerçekleştiği KKTC'de bir sonraki normal seçim Ocak 2023'te yapılacak.