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Saner'den erken seçim tarihi!
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Saner'den erken seçim tarihi!

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hamza Ersan Saner, son günlerde gündeme gelen erken seçimle ilgili partisinin önerisinin Nisan 2022 olduğunu açıkladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 12:39
Saner'den erken seçim tarihi!
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Bu sabah İskele bölgesinde temaslarda bulunan Başbakan Saner, burada yaptığı açıklamada, UBP'nin seçimle ilgili önerisinin bugün Bakanlar Kurulunun gündemine geleceğini, ardından da meclise sunulacağını belirtirken, partisinin seçimlerden çekinmediğini de sözlerine ekledi. 

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Son günlerde kamuoyunun gündemine de gelen erken seçimle ilgili muhalefet partileri Haziran ya da Eylül 2021 tarihinde ısrar ederken, Saner'in bir yıl sonrasını işaret etmesinin kabul görüp görmeyeceği henüz bilinmiyor.

Hatırlanacağı üzere en son 7 Ocak 2018 tarihinde milletvekili seçimlerinin gerçekleştiği KKTC'de bir sonraki normal seçim Ocak 2023'te yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerErken Seçim
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