Saner'den aşı açıklaması

Başbakan Ersan Saner, koronavirüsle mücadele ve aşılar ile ilgili açıklama yaptı.

Saner, yeni tip koronavirüsün bütün dünyayı kasıp kavurduğunu veRum kesiminin de bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydederek, KKTC'nin pandemiden çok daha az etkilendiğini ve bu başarısıyla tüm dünyanın takdirini topladığını vurguladı.

Hükümetin güvenoyu almamasına rağmen Kovid-19 ile mücadele konusunda ciddi çalışmalara başladıklarını belirten Saner, "KKTC ekonomisinin gelirleri, ağırlıklı olarak turizm ve üniversiteler üzerinden sağlanıyor. Ülkenin sağlık sistemini bozmadan, ekonomiyi de atlamadan virüsle mücadelede başarılı olmanın yöntemleri üzerinde çalışıyoruz." dedi.

"Aşılar Türkiye üzerinden gelecek"

Saner, aşı konusunda Türkiye ile anlaşmalar yapıldığının altını çizerek, "Anavatan Türkiye'ye aşı gelir gelmez, ilk etapta toplam nüfusumuzun üçte ikisini aşılayabilecek kapasitede bir aşı tedarikiyle aşı kampanyamızı da başlatacağımızı söyleyebilirim. Aşılar Türkiye üzerinden gelecek." dedi.