banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

Saner'den Anastasiadise çağrı!

Başbakan Ersan Saner, Lefke Bölgesi’nde vatandaşlara güncel konularla ilgili yaptığı konuşmada, sınır kapılarının  açılması ile ilgili bilgi verdi. Güney Kıbrıs’la geçiş kapılarının açılmasında KKTC tarafı olarak hiçbir tereddütleri bulunmadığını, kapıların açık olarak hizmet vermesine imkan yaratabilecek noktada olduklarını belirten Saner, ama bunu yaparken de tüm kapılar aynı anda senkronize olarak açılmasını istediklerini vurguladı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:30
Saner'den Anastasiadise çağrı!
banner337

Saner, "Anastasiadise çağrımdır, eğer kendisi de uygun görürse biz 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, son 3 günde yapılmış PCR testi olan veya antijen testi olan her Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşını ülkemize kabul ederiz, bu konuda adım atmasını bekliyoruz.’ diye konuştu.

banner341
Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Saner, Türk tarafının artık iki egemen eşit devlet statüsünde çözüm arayışlarını sürdürdüğünü ve Cenevre’de bu kararlı duruşun sergilendiğini kaydetti. Cenevde’de Kıbrıs Türkü’nün bir 53 yıl daha gelecek kuşaklarının haklarını yedirtmeyeceğinin, BM’nin artık gerçek rolünü oynaması gerektiğinin çünkü adada barışın 1974’te sağlandığını ve eksik olanın bir anlaşma olduğunun net şekilde ortaya konduğunu anlatan Saner, ‘ İsrail Filistini dünyanın gözü önünde katletmektedir. 1974’ten önce Kıbrıslı Türklerin de bundan bir farkı yoktu. Yalnız bizim tek fakımız var, bizim anavatanımız vardı diye biz bu günleri gördük, Filistin’in anavatanı yok diye bu zülmü yaşamaktadır. Bu da kabul edilebilecek bişey değildir, bunu da buradan nefretle kınıyorum” dedi. 

Başbakan Saner, Türk tarafının Kıbrıs konusundaki tutumunun net olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacağını belirterek, Maraş açılımının da bunun bir parçası olduğunu ve bu konuda hükümet ve Cumhurbaşkanlığı ile birlikte farklı açılımların yapılmaya devam edileceğini ifade etti.  

banner360
Son Güncelleme: 29.05.2021 19:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 22'si yerel 27 yeni vaka
KKTC'de 22'si yerel 27 yeni vaka
TKP eski milletvekili, sendikacı İbrahim Koreli vefatının birinci yıl dönümünde anıldı
TKP eski milletvekili, sendikacı İbrahim Koreli vefatının birinci yıl dönümünde anıldı
Naimoğulları'ndan mücadele çağrısı!
Naimoğulları'ndan mücadele çağrısı!
Ataoğlu: "Yeni bir organizasyonun hayata geçirilmesi için gerekli girişimler başlatıldı"
Ataoğlu: "Yeni bir organizasyonun hayata geçirilmesi için gerekli girişimler başlatıldı"
“Meslek etiğinin en büyük kuralı tarafsız bir medya, tarafsız bir haberci olmak”
“Meslek etiğinin en büyük kuralı tarafsız bir medya, tarafsız bir haberci olmak”
İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı
İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı
Tatar, Voleybol Federasyonu yönetimini kabul etti
Tatar, Voleybol Federasyonu yönetimini kabul etti
Amcaoğlu’ndan ülke gençliğine verdiği desteklerden dolayı Bayar’a teşekkür
Amcaoğlu’ndan ülke gençliğine verdiği desteklerden dolayı Bayar’a teşekkür
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri sağlık profesyonelleri ile bir araya geldi
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri sağlık profesyonelleri ile bir araya geldi
Tatar, Güzelyurt Portakal Festivali Kapanış Konseri’ni izledi
Tatar, Güzelyurt Portakal Festivali Kapanış Konseri’ni izledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim