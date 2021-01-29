Saner'den açıklama

Başbakan Ersan Saner, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Gazimağusa bölgesindeki denetlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Saner, ülkedeki artan bulaşa dikkat çekerek, vatandaşlara çağrıda bulundu. Saner, yılbaşından sonra ortaya çıkan vakalar olduğunu ifade ederek, bulaşın temaslıların takip edilememesinden kaynaklandığını söyledi.

Başbakan Saner, temaslı olduğunu düşünen kişilere seslenerek, en yakın sağlık merkezlerine başvurmalarını rica etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle halkta bir bıkkınlık oluştuğunun bir gerçek olduğunu da altını çizen Saner, alınan tedbirlere ilk günkü önemi göstermeme yönünde bir tepki gelebileceğini ancak bu kurallara 4 elle sarılınması gerektiğini belirterek, “Özde kendimiz, sonra toplum sağlığını korumak için…” dedi.

“ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DESTEKLENECEK”

Son Bakanlar Kurulu’nda alınan bir karara da dikkat çeken Başbakan Ersan Saner, temaslı durumuna düşen özel sektör çalışanlarının, karantinaya girmeleri halinde, sosyal sigortalar tarafından destekleneceğini de kaydetti.