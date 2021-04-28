Saner'den açıklama

Başbakan Ersan Saner, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına Cenevre’den canlı bağlantı ile katıldı.

Bugün Cenevre’de çok yoğun bir trafik olduğuna işaret eden Başbakan Saner, sırayla görüşmelerin yapılacağını, ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in heyetlerin onuruna yemek vereceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sürekli temas içerisinde olduklarına dikkat çeken Saner, “Bugün en yoğun gün… Bugün birçok olay masada şekillenecek ve nasıl bir yol haritası belirleneceği belli olacak” dedi.

"AMBARGOLAR ALTINDA BİR 53 YIL DAHA GEÇİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Türk halkının duruşunu net bir şekilde anladığını dile getiren Başbakan Saner, “Kıbrıs Türk halkının ambargoların altında, izolasyonların altında bir 53 yıl daha geçirmesini kimse beklemesin, mümkün değildir…” şeklinde konuştu.

Henüz arzuladıkları noktaya ulaşmadıklarını belirten Ersan Saner, “Bu görüşmelerin nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.