Saner'den açıklama

İBaşbakan Saner, BRT özel yayınında soruları yanıtladı ve görev değişimi konusunda şunları söyledi:

" UBP'nin 21 vekili var ve her biri her görevi yapabilir. Sayın Pilli'de bir yorgunluk gözlemliyorum. Aşı konusunda da toplumda şikayet oldu. Biraz istirahat yapmasının doğu olacağını düşünüyorum. Aşı konusunda tam istediğimiz yöntemi izleyemedik. Burada hükümet olarak daha istikrarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Başbakan olarak bundan sorumlu olan benim"

"HÜKÜMET OLARAK CİDDİ BASKI ALTINDA KALDIK"

Bir aşı programı sunmuştu bize Sayın Bakan. Bunun uygulanması noktasında atılan adımların bu planla uyuşmadığını söyleyebilir" diyen Saner, "Sadece aşı konusu değil, bu dönemde çok yorulduğunu gördüm Ali Bey'in. Bundan dolayı görev değişimi olarak bunu addediyorum. Hükümet olarak da ciddi bir baskı altında kaldık. Bunun bir sinerji değişikliği yaratacağını düşünüyorum" dedi

Başbakan Saner ayrıca Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevden almasından önce kendisiyle bir görüşme yapmadığını, ancak 15 gün önce bu düşüncesini Ali Pilli ile paylaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Direkt olarak bugün kendisine söylemedim ama indirek olarak Sayın Pilli görevden alınacağını biliyordu. Bu konuyu 15 gün önce kendisiyle görüşmüştük zaten. İlk şiddetli bir tepki vermiş, daha sonra yetkinin bende olduğunu ve kararımı saygıyla karşılayacağını söylemişti.”

"ÜST KOMİTEYİ DEĞİŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Başbakan Saner, Sağlık Bakanı’nın değişmesi sonrasında sistemde bir sıkıntı olup olmayacağına ilişkin soruya karşılık, “ UBP’nin kadroları geniştir, bir sıkıntı yaşanmaz. Zaten Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni değiştirmeyi düşünmüyoruz” dedi.