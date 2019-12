Saner: “Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimini UBP adayının kazanacağını, anketlerin ve halkın nabzının bu yönde olduğunu söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Pembe Paşaoğluları’nın BRT ekranlarında sunduğu “birinci boyut” programına katılan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ülke yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KAZANMAK İÇİN BU YARIŞTA OLDUĞUMUZ ORTADA”

Ersan Saner, “Sağdaki adayların çok olmasından endişe duyuyor musunuz?” sorusuna, sağda adayın da partinin de çok olduğuna dikkat çekerek, en büyük partinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu söyledi.

Bu demokratik yarışın sağdaki adaylarla da “çok güzel tat vereceğini düşündüğünü” belirten Saner, “Sağda herkesin asgari müşterekte buluşup, Cumhurbaşkanlığı’na uygun görecekleri bir aday çerçevesinde birleşip, seçimi alması için de gerekli katkıyı yapmalarını bekliyorum” dedi.

Saner, “Çünkü KKTC’yi, ülkesini seven birine emanet etmediğiniz taktirde çok büyük sıkıntılar yaşayacağımızı söylemek istiyorum. Bize göre gayet iyi bir seçim dönemi olacak. biz kazanmak için bu yarışta olduğumuz ortada, veriler de ortada. bu seçimi de alacağımıza kuşkumuz yok” dedi.

SANER, ANKETLER HAKKINDA KONUŞTU

Yapılan anketlere yönelik “halk yanıltılıyor” eleştirilerine de yanıt veren Saner, “Akıncının kazandığı dönem ilgili şirket Akıncı kazanacak dediğinde kamuoyu yanıltılmadı, şimdi aynı şirket Tatar kazanacak dediğinde mi kamuoyu yanıltılıyor?” diyerek, bu tarz söylemleri kullanılırken, bir önceki seçimde kimin ne söylediğine bakılırsa halkın yanıltılmamış olacağını ifade etti.

UBP ADAYI, OCAK AYININ İLK HAFTALARINDA AÇIKLANACAK

Saner, “Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili temponun başladığını” da kaydederek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ulusal Birlik Partisi’nin kendi adayıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, onu seven bir kişiye devretmek için canla başla çalışacağını söyledi.

Aday açıklamasının ocak ayının ilk haftalarında yapılacağının altını çizen Saner, bütçe görüşmelerinin olduğunu, şimdi de yeni yıl hareketliliğinin yaşandığını, dolayısıyla da yeni yılın ilk haftalarında kararı verip yollarına devam edeceklerini kaydetti. Saner, bugün MYK toplantılarının da olduğunu ve gündemlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi bulunduğunu sözlerine ekledi.

“BU NEDEN SORUN YARATSIN?”

Koalisyon ortağı ile sorun olur mu yönündeki bir soruya da yanıt veren Saner, “Ülkede demokrasi var. Her parti kendi adayını göstermede kararlı. Bu neden sorun yaratsın ki. Halkın Partisi seçime girerken bize mi sordu veya diğer partiler. Herkes kendi adayı ile bu yola girecektir. Ben burada partileri X,Y,Z diye ayırmayı doğru bulmuyorum. Nasıl belediye seçimlerine giriyorsak ve girdikten sonra başka ortaklarla koalisyon ortaklıkları kurabiliyorsak, dolayısıyla politikada yaşanacak olaylar. Burada kriz yerine halk bize ülkeyi yönetme yetkisi veriyor. Biz HP ile iktidardayız. Demokrasi gereği herkes kendi adayını gösterme hakkına sahiptir” dedi.

SANER, NEW JERSEY SİSTEMİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Ersan Saner meydana gelen ölümlü trafik kazaları ile ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmesinin yanı sıra, new jersey sisteminin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Saner, şöyle devam etti:

“2010 yılında ilk kez new jersey korkuluklarla tanışırken, kendini uzman addeden ve bunların olmaması gerektiğini savunan kişiler tarafından eleştiriye maruz kaldığımı çok iyi hatırlıyorum. Şu anda new jersey korkulukların ne amaca hizmet ettiğini herkes çok iyi anladı. New jersey korkulukların en önemli özelliği çarpma etkisi hangi basınçla olursa olsun aracın karşı şeride geçmesini engeller. Maalesef uzun zamandan beridir bu konuda adım atılmadı, ben hükümet ortağımızla bu konuyu ayrıntılı görüşeceğim.

Metal bariyerleri sağlıklı bulmuyorum. Kararlılıkla emniyet standartların yükseltilmesi için adım atılması lazım. Mağusa - İskele arasındaki 16 km lik bölünmüş yol, her anlamda tamamlanarak hizmete açılmıştı. 2013 yılında hizmete açılışından bugüne kadar tek bir can kaybı yok. Yoldaki emniyet tedbirleri yüksek. Lefkoşa - Girne anayolu da dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm bölünmüş yolların bu standartlarda düzenlenmesi gerekiyor. Burada bir de bütçe yaratma konusu var. Bu dönem bu konularda gerekli kararları ivedi olarak ortaya koymak lazım. Sonuç odaklı çalışmak zorundayız”