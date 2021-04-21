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Saner: “Cumhurbaşkanı ile tamamen paralel düşünüyoruz”

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la tamamen paralel düşündüklerini söyledi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:30
Saner: “Cumhurbaşkanı ile tamamen paralel düşünüyoruz”
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“27 MİLLETVEKİLİNE SAHİP İKTİDAR OLARAK 21 MUHALEFET VEKİLİYLE HALKIN İRADESİNİ TARTIŞMAYACAĞIZ”

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la tamamen paralel düşündüklerini söyledi.

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısından Cumhurbaşkanı Tatar’ı uğurladıktan sonra basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nı Cenevre öncesi davet ettiklerini ve görüşlerini Bakanlar Kurulu’nda tartışma fırsatı bulduklarını söyledi.

“Biz de aynı görüşü paylaştık, tamamen paralel düşündüğümüzü ilettik” diyen Saner, Cumhurbaşkanı ile ülkenin genel sorunlarını da görüştüklerini, birliktelik açısından bu tip toplantıların önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık ve karayolları altyapısına yapılan yatırımlar ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Tatar, Türkiye’den gelen aşılarla birlikte halkın yüzde 20’sinin aşılanmış olacağını söyledi.

Meclis Danışma Kurulu’nda bugün muhalefet parti başkanları ile yaptıkları görüşmeyi de değerlendiren Saner, tüm parti başkanlarının ara seçim yapılmasını istemediğini anladığını, bu bağlamda hükümetin erken seçim için sunduğu 3 Nisan 2022 ve muhalefetin sunduğu 29 Ağustos 2021 önerisine işaret etti.

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Hem muhalefet hem iktidarın erken seçim için tarih önerilerini Meclis’e ilettiğini ifade eden Saner, tüm partilerin içinde olacağı bir geçici (ad-hoc) komite kurulması önerisini götürdüklerini, Meclis’te Danışma Kurulu’nun toplandığını ancak muhalefet toplantıdan ayrıldığı için toplantının sonuçlanamadığını ifade etti.

Saner, Meclis Başkanı’nın konuyu yarın Meclis Genel Kurulu’na taşıyacağını ve konunun orada karara bağlanmaya çalışılacağını kaydetti.

“21 MUHALEFET VEKİLİYLE HALKIN İRADESİNİ TARTIŞMAYACAĞIZ”

27 milletvekiline sahip iktidar olarak bunun kendilerini üzdüğünü ancak muhalefeti oluşturan 21 vekille halkın iradesini tartışmayacaklarını ifade eden Saner, demokratik teamüller gereği daha önce uzlaşı gereği oluşturulan komitelerde çoğunluğun hak ettiği sandalyeyle temsil edilmesi yönünde yarından itibaren bir çalışma başlatacaklarını açıkladı.

En kısa zamanda muhalefetin bu duruşundan vazgeçmesi ve erken seçim için uzlaşıya varılması temennisinde bulunan Saner, Covid önlemlerinin önemine işaret etti ve bu ortamda bir milletvekili seçmek için seçime gidilmesini ve 10 milyon TL civarı bir kaynak harcanmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Saner, seçimin rahat ve güvenli bir ortamda yapılması tarafı olduğunu da kaydetti.

Başbakan Saner, açıklamasının ardından Bakanlar Kurulu toplantısına döndü ve toplantıya başkanlık etti.

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Son Güncelleme: 21.04.2021 20:59
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