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Saner, CTP ve TD'yi eleştirdi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner,  Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi’nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi açıklamalar yapacağını ifade ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis toplantısına katılmama kararı almalarının Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük çoğunluğu ve kendileri tarafından yanlış bulunduğunu kaydetti.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:45
Saner, CTP ve TD'yi eleştirdi

Saner,  Kıbrıs Türk Halkı’nın çok zor günlerden bugünlere Anavatan Türkiye’nin özverili, büyük desteği ve Rum-Yunan yayılmacılığına karşı gösterdiği milli direnişle geldiğini belirtti.
UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve  Başbakan Ersan Saner, bu sabah 7 bölge örgüt başkanı ile Cihangir’de kahvaltıda bir araya geldi.
Ersan Saner hükümet ziyarette çalışmaları ve son siyasi gelişmelerle ilgili yaptığı konuşmasında  Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğüne, egemenliğine Türkiye’nin 1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile kavuştuğunu kaydetti ve bu sayede üzerinde güven içinde yaşadıkları  bir vatanları olduğunu belirtti.
“DOĞRU DEĞİLSE DİĞERLERİ BUNU ELEŞTİRİR”
Saner, şöyle konuştu:
“Bu topraklarda yine Türkiye’nin desteği ile bağımsızlığımızı ilan ettik, devlet kurduk. Bu devlet bizim masadaki en büyük gücümüzdür. Yıllardır Anavatan Türkiye’nin alt yapımıza, ekonomimize yaptığı katkılar ortadadır. Tüm partiler şu veya bu şekilde hükümete geldik ve tek desteği Anavatan Türkiye’den gördük. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz günü Barış ve Özgürlük Bayramımız için ülkemizde olacak. Kendi ifadeleri ile müjdeli bazı haberler verecek, dünyaya Kıbrıs Türk Halkı ile dayanışmanın devam edeceğinin güçlü mesajlarını verecek. Sayın Erdoğan bu ziyareti sırasında bir ilki de gerçekleştirerek Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatı ile Cumhuriyet Meclisimizde konuşacak. Hal böyleyken Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi söz konusu Meclis toplantısına katılmama kararı aldı. CTP Genel Başkanı Sayın Erhürman sabah Sayın Erdoğan’ın Meclis’te konuşma yapmasına onay verdi, gece yapılacak toplantıya katılmama kararı aldırdı. Her parti elbette kendi kararını verir ama doğru değilse diğerleri de bunu eleştirir.” 
Kıbrıs Türk Halkının çok zor günlerden bugünlere Anavatan Türkiye’nin özverili, büyük desteği ve Rum-Yunan yayılmacılığına karşı gösterdiği milli direnişle geldiğini vurgulayan Saner, şimdi bazı şeyleri ileri  sürerek Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Cumhurbaşkanı’na karşı tavır almanın olmadığını ifade etti.

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Saner, “Ancak memnuniyetle görüyoruz ki, CTP ve TDP’nin Sayın Erdoğan’ın konuşacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis toplantısına katılmama kararı almaları Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük çoğunluğu tarafından da yanlış bir karar olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu.
“TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE CİDDİ ATILIMLAR PLANLIYORUZ”
Başbakan Saner,  hükümet olarak salgın sürecini başarı ile atlatmak için canla başla çalıştıklarını da ifade etti ve “Bu günler geride kalacak ve güzel yarınlara ulaşacağız. Ülkemizin her tarafı şantiyeye dönmeye başlamıştır. Türkiye ile iş birliği içinde ciddi atılımlar planlıyoruz. Günü geldikçe bunlar uygulamaya girecektir” dedi.
“TABANIN GÜÇLÜ DESTEĞİ İLE YARIŞI ÖNDE TAMAMLAYACAĞIM”
Ekim ayında yapılacak UBP 22’nci Olağan Kurultayı’na da değinen Saner,  tabanın sağ duyusu, güçlü desteği ile yarışı önde tamamlayacağını; ardından ise yapılacak erken seçimde partililer ve halkla birlikte UBP’yi tek başına iktidara taşıyacağını belirtti.
Yarın birlikte yürüyeceği, yüz yüze bakacağı hiçbir UBP’liyi kırmak, üzmek istemediğini, partiliye ve halka yalan söylememeyi, vizyon ve projeleri ile kendi yolunda ilerlemeyi tercih ettiğini ifade eden Saner, “Görüyorum ki üyelerimiz, halkımız her şeyin farkındadır. Ben vizyonumla, projelerimle, Anavatan Türkiye ile çok iyi ilişkilerimle hizmet etmek için varım. Takdir üyelerimizindir, halkımızındır” dedi.
 

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Son Güncelleme: 17.07.2021 16:08
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