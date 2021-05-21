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Saner: Çift aşılı kişiler 10 Haziran’dan itibaren karantinasız KKTC’ye gelebilecek

Başbakan Ersan Saner BRT’de katıldığı programda 10 Haziran’dan itibaren yayınlanacak listedeki ülkelerden çift aşılı kişilerin KKTC’ye karantinasız gelebileceğini söyledi.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:00
Saner: Çift aşılı kişiler 10 Haziran’dan itibaren karantinasız KKTC’ye gelebilecek
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Başbakan Ersan Saner BRT’de katıldığı programda 10 Haziran’dan itibaren yayınlanacak listedeki ülkelerden çift aşılı kişilerin KKTC’ye karantinasız gelebileceğini söyledi.

Saner, ülkelerin belli kriterlere göre listeleneceğini, kırmızı listede olan ülkelerin dışında kalan ülkelerden, çift aşılı olan kişilerin PCR testlerini yaptırarak, adaya gelebileceğini söyledi.

Başbakan, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek listelerin açıklanacağını ifade etti.

Saner, söz konusu uygulamanın 10 Haziran’da olacağını, ancak 3 Haziran tarihine çekilmesi için de çalışmaların yapıldığını kaydetti. Saner ayrıca ülkeye karantinasız gelecek olan kişiler için QR kod uygulaması yapılacağını da söyledi.

“BU PAZAR DAHİL OLMAK ÜZERE, PAZAR GÜNLERİ UYGULANAN TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK”

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Başbakan Ersan Saner, bu pazardan itibaren gündüz sokağa çıkma yasağının kalkacağını da kaydetti.

Saner, önümüzdeki pazardan itibaren tam sokağa çıkma yasağının söz konusu olmayacağını ifade ederek, diğer günlerde söz konusu olan kısıtlamaların Pazar gün için de geçerli olacağını ifade etti.

Saner Bakanlar Kurulu’nda bu yönde karar alınacağını söyledi.

 “GEÇİŞ NOKTALARI HENÜZ AÇILMAYACAK”

Başbakan Ersan Saner, Güney Kıbrıs’a geçişlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Saner, geçiş noktalarının henüz açılmayacağını, Güney Kıbrıs’ta vakaların azalması durumunda tüm sınır kapılarını açmaya hazır olduklarını vurguladı. Saner “Güney’in kırmızıdan turuncuya düşmesini bekliyoruz. Turuncu kategoriye düşer düşmez kapıları açmaya hazırız.” dedi

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Son Güncelleme: 21.05.2021 00:53
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