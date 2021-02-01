banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Aşılamanın tatili olmamalı
Aşılamanın tatili olmamalı
Hayırlı işler, bol kazançlar
Hayırlı işler, bol kazançlar
banner376

Saner, Çavuşoğlu'nu kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 18:15
Saner, Çavuşoğlu'nu kabul etti
banner337
banner351

SANER: “5+1 TOPLANTISIYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SÜRESİNCE KATILACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK, AMA DIŞARIDA ANLAŞILMADAN BU TOPLANTILARA KATILMANIN DA KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN BİR ÖNEMİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

ÇAVUŞOĞLU: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KKTC OLARAK ‘NASIL BİR TUTUM SERGİLEYECEĞİZ, HANGİ ADIMLARI ATIYORUZ’ BUNLARIN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPACAĞIZ”

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Başbakan Hamza Ersan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ile TC ilişkilerin tarihsel bağlarından dolayı yavruvatan anavatan şeklinde, Kıbrıs Türkünün de Türk ulusunun kopmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Saner, ”Sizlerle birlikte her tür kararı almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Covid-19 ile mücadeleye değinen Saner, Türkiye’nin gönderdiği ve göndereceği aşılarla Kıbrıs Türkünün ekonomisinin önündeki en büyük engelin de aşılacağını ifade etti.

“BM’NİN ELİNDE EN UZUN SÜRELİ ÇÖZÜLEMEYEN DOSYA KIBRIS DOSYASI”

Kıbrıs sorunuyla ilgili ise, Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının tek sebebinin Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istememesi olduğunu kaydeden Saner, Birleşmiş Milletlerin elinde en uzun süreli çözülemeyen dosyanın Kıbrıs dosyası olduğunu da belirtti.

Saner, Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıslı Türkleri siyasi eşit kabul etmemesi, müzakere başlıklarından yönetim, güç paylaşımı, toprak, mülkiyet ve garantörlük başlıklarında ayak sürtmesinin, “Kıbrıs konusunda artık farklı bir yönelime geçmenin zamanın geldiğini” gösterdiğini kaydetti. 

banner341
Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen bir çözüm bulunamadığını belirten Saner, “Federasyon görüşmelerinin çok da fazla bir anlamı kalmamıştır” dedi.

“BU TOPLANTIYA BAZI KONULAR ÜZERİNDE ANLAŞILDIKTAN SONRA GİDİLMESİ GEREKİR”
Birleşmiş Milleler Genel Sekreterinin düzenlemeye çalıştığı, Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum, üç garantör ülke ve Birleşmiş Milletlerin de katılacağı gayri resmi toplantıya da değinen Saner, bu toplantıya bazı konular üzerinde anlaşıldıktan sonra gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Saner, “5+1 toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince katılacağımızı söylemiştik, ama dışarıda anlaşılmadan bu toplantılara katılmanın da Kıbrıs Türk halkı için bir önemi olacağını düşünmüyorum.” dedi. 

KKTC’nin dünyada görünürlüğünün arttırılması ve iki egemen devlet temelinde çözüm için Türkiye’nin desteklerini sürdürmesini istediklerini belirten Saner, “Kıbrıs Türk halkı egemen eşitlikten asla vaz geçmeyecektir. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi bizler için hayati önem taşımaktadır. Bunun dışında bir çözüm modelinin Kıbrıs Türk halkının yararına olacağına inanmıyoruz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yeni hükümetin göreve gelmesi sonrası KKTC’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Hükümeti, Covid-19’a karşı verilen başarılı mücadeleden dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, bugüne kadar Türkiye’den 40 bin aşı gönderildiğini, Kuzey Kıbrıs’ta herkese aşı yapılabilecek kadar aşının Türkiye’ye aşılar geldik sonra gönderileceğini ifade etti.

“GENEL SEKRETER  TOPLANTIYI MART BAŞI NEW YORK’TA DÜZENLEMEK NİYETİNDE”
Türkiye’nin önceden önerdiği 5+1 gayri resmi toplantı için trafiğin biraz hızlandığını belirten Çavuşoğlu, Covid-19 pandemisine bağlı olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Mart başı, New York’ta toplantıyı düzenlemek niyetinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak ‘nasıl bir tutum sergileyeceğiz, hangi adımları atıyoruz’ bunların değerlendirmesini yapacağız” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 01.02.2021 19:28
Anahtar Kelimeler:
Mevlut çavuşoğluErsan Saner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döveç ailesinin acı günü
Döveç ailesinin acı günü
Halkın Partisi, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye koronavirüsle mücadele için önerilerde bulundu
Halkın Partisi, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye koronavirüsle mücadele için önerilerde bulundu
35'i yerel 46 pozitif vaka daha
35'i yerel 46 pozitif vaka daha
Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü
Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü
Gifa Holding hakkında yasal işlem başlatıldı
Gifa Holding hakkında yasal işlem başlatıldı
KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık, Michel’e Kıbrıs Türk halkının ayrı devlet iradesine saygı gösterme çağrısında bulundu
KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık, Michel’e Kıbrıs Türk halkının ayrı devlet iradesine saygı gösterme çağrısında bulundu
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Sennaroğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul etti
Sennaroğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul etti
Erhürman: “Kriz yönetiminin temel esası güvendir”
Erhürman: “Kriz yönetiminin temel esası güvendir”
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde Covid-19 aşıları yapılmaya başlandı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde Covid-19 aşıları yapılmaya başlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim