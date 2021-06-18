Saner-Çağman görüşmesi tamamlandı

Bakan Çağman görüşmeden sonra basına açıklama yapmadan ayrılırken Başbakanlık’tan edinilen bilgiye göre Saner ve Çağman rutin bir görüşme yaptı.

Başbakan Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın kendisiyle görüşmede “istifasını” sunmadığını açıkladı.

Saner, Bakan Çağman ile yaptığı yaklaşık bir buçuk saatlik görüşmenin ardından Başbakanlık çıkışında bekleyen gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Başbakan Saner, görüşmenin sorulması üzerine “Herhangi bir istifa sunulmadı” diye cevap verdi ve makam aracına binerek Başbakanlık’tan ayrıldı.

Bazı internet haber sitelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifa kararı aldığı ve istifa mektubunu sunmak üzere Başbakanlığa gittiği yönünde haberler yayımlanmıştı.