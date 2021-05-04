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Saner BRT'ye konuştu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner,  “Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiadis’in haddine düşmedi. Anastasidis'in sözleri bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

04 Mayıs 2021 Salı 11:00
Saner BRT'ye konuştu
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Başbakan Saner, BRT’de yayınlanan 45+ programına telefonla katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Saner, Kıbrıs meselesindeki esas problemin Kıbrıslı Rumların adada Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istememesinden kaynaklandığını söyledi.

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Saner, “Rumlar Yunanistan’la birlikte Megali İdea’yı gerçekleştirmek adına da Birleşmiş Milletler’i kullanarak mevcut statükoyu devam ettirmeyi ve bu sayede de tanınmış bir Kıbrıs Cumhuriyeti olarak da yollarına devam etmeyi arzuluyorlar” diye konuştu.

Başbakan Saner, Rum tarafı, anlaşmalardan kaçmak için sanki Kıbrıs Türk tarafı ilk kez böyle bir şey ortaya koymuş gibi senaryo çiziyor” ifadelerini de kullandı.

Saner, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya nedeniyle yayımladığı mesajdaki ifadelerine de tepki gösterdi ve “Bizler 1571’de Osmanlı adayı aldığı zaman, buraya gelip burada yaşayan Kıbrıs Türk halkıyız. Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiadis’in haddine düşmedi. Anastasidis'in sözleri bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

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Son Güncelleme: 04.05.2021 11:11
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadise TepkiBRTErsan Saner
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