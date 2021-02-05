Saner BRT'ye konuştu

Başbakan Ersan Saner, BRT’de Aziz Karaaziz, Baykan Gürses Özdağ, Damla Soyalp ve Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Başbakan Saner, koronavirüse karşı alınan yeni önlemleri değerlendirerek, sağlık sisteminin hizmet veremeyecek noktaya gelmemesi için bu kararların alındığını açıkladı.

"VAKALARIN YÜZDE 50'Sİ GİRNE'DEN"

Koronavirüsün ilçe bazında yayılma oranını açıklayan Saner, vakaların yüzde 50’sinin Girne’den, yüzde 20-30 civarının Lefkoşa’dan yüzde 9’unun Mağusa’dan, yüzde 3-4 İskele ve yine yüzde 3-4 oranında Güzelyurt’tan saptandığını açıkladı.

Saner, istatistiki bilgileri değerlendirmelerinin ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte bugün açıklanan kararların alındığını belirtti.

"REKOR VAKA SAYISI AÇIKLANDI ANCAK REKOR TEST YAPILDI"

Koronavirüs vakalarında rekor sayıların açıklandığını ancak rekor test sayısına ulaşıldığını belirten Saner, son 24 saatte 6 bin 937 PCR testi yapıldığını anımsattı.

Saner, test ve vaka sayısının 1.50 seviyesinde seyrederken, rekor test sayısına rağmen bugün 1.15’lere indiğini kaydetti.

PCR testleriyle gelen soru üzerine Saner, sokağa çıkma yasağı ilan edildi diye testlerin iptal olmayacağını, Sağlık Bakanlığı’nın testlerle ilgili gerekli duyuru yapacağını dile getirdi.

"PCR TEST KİTLERİYLE İLGİLİ SORUN YOK"

PCR test kitleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Saner, "Olsaydı bugün 7 bin civarı test yapmazdık" diyerek, yarın 50 bin test kitinin geleceğini belirtti. Toplantı sonrası yaptığı açıklamayı işaret eden Saner, 3 PCR test cihazı ve 150 bin adet test kiti alınacağını aktardı.

Aşıyla ilgili Türkiye ile çalışmaların yapıldığını belirten Saner, "Devletten devlete nasıl olabilir diye düşünüyoruz. Devletten devlete olmadığı sürece pek fazla bir şey yapamayacağımızı söyleyebilirim. Aşı konusunda net bir şey söylemek için elimizde belirgin donelerin olması gerekir" dedi. Saner, Türkiye ile yapılan görüşmelerde 500 bin aşıya ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"DEVLETİ DAHİ KAPATTIK"

"Devleti dahi kapattık" diyen Saner, online marketlerin hizmet vermeyeceğini söyledi, mahkemelerin de kapalı olacağını sözlerine ekledi.

8 Şubat -12 Şubat arası bankaların kapalı olacağını ve çeklerin işleme girmeyeceğini belirten Saner, çeklerin ve kredilerin 15 Şubat’a kadar ötelendiğini söyledi.

Başbakan gelen soru üzerine, vatandaşların markete gitmek için izin alması gerekmediğini, evlerine yakın olan markete gitmeleri gerektiğini kaydetti.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FUAT OKTAY İLE GÖRÜŞME PLANLIYORUZ"

Saner, önümüzdeki hafta TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir görüşme planlandığını da ifade etti.

Türkiye ile imzalanacak olan Ekonomik Protokole ilişkin Saner, “Protokol çok ciddi altyatırımları içerecek. Özellikle yarım kalmış yolların tamamlanması konusunda çalışmalar olacak” dedi.

Saner, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapmış olduğu görüşmeye değinerek, "Hellim’in Güney Kıbrıs’ta patenti alınmaya çalışılıyor. Bu hakkın bize de ait olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı. Saner, 500 yataklı yeni Devlet Hastanesinin temelinin atılmasıyla ilgili Türkiye ile görüşmelerin tamamlandığını söyledi.

"EKONOMİK PAKET KONUSUNDA TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Yeni açıklanan ekonomik pakete ilişkin de Türkiye ile temas halinde olduklarını bildiren Saner, “Anavatan Türkiye’nin desteğini almadan ilerleme sağlamamız mümkün değildir. Buradan Türkiye’ye bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, koronavirüse karşı yeni önlemlerin alınmasının ardından uçuşlarla ilgili de açıklama yaparak, "Uçuşları kapatmıyoruz. Yurt dışından gelenler karantina uygulamasına tabii tutulmaya devam edecek" dedi.

"ELEKTRONİK BİLEKLİK UYGULAMASINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Otel karantinasının maliyetli olduğuna da değinen Saner, elektronik bileklik uygulaması ile evde karantina uygulamasını düşündüklerini söyledi.

Hayat pahalılığı olarak öngördükleri yüzde 10,65’lik kısmın, özel sektöre destek verme amaçlı kesinti yapıldığını söyleyen Saner, bunun yeterli olacağını düşündüklerini de aktardı.

"2020 MÜKELLEFİYETLERİNİ YARIN TAMAMLIYORUZ"

2020 mükellefiyetlerini yarın tamamlayacaklarını ifade eden Saner, 2020 yılından kalan bin 500 TL ücret destekleri ile en fazla beş kişi çalıştıran işletmelere yönelik 2 bin TL’lik destek ödemelerinin yarın tamamlanacağını belirterek, bankaların da yarın açık olacağını vurguladı.