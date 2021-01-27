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Saner BRT'ye konuştu

Başbakan Ersan Saner BRT’de yayınlanan “Gündem +” programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:15
Saner BRT'ye konuştu
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Başbakan Saner ilk olarak vatandaşlara seslenerek, temaslıların kendilerini saklamamaları ve bilgi gizlememeleri konusunda çağrıda bulundu.

Bazı vatandaşların Mağusa ve İskele’ye gittiği duyumunu kendisinin de aldığını söyleyen Başbakan Saner “kim nereye giderse gitsin hafta sonu tüm ülkede sokağa çıkma yasağı var” diyerek bu durumun sorun yaşatacağını düşünmediğini söyledi.

“KAPANMAYAN İLÇELERDEKİ VAKA ORANI, LEFKOŞA VE GİRNE’YE KIYASLA DAHA AZ”

Sağlığı korurken, ekonomiyi de paralel olarak götürme zorunlulukları olduğunu ifade eden Saner, Sağlık Bakanlığı’nın, ülke genelindeki vakaları yakından takip ettiğini; Mağusa, Lefke, İskele ve Güzelyurt’ta bulaş oranının, Lefkoşa ve Girne’ye kıyasla daha az olduğunu, ekonominin durmaması adına bu bölgelerde sokağa çıkma yasağının uygulanmadığını belirtti.

“GÜZELYURT, LEFKE, İSKELE VE MAĞUSA’NIN KAPANMASI HALİNDE, ÜLKE EKONOMİSİ SIKINTI YAŞAYABİLİR”

“Güzelyurt, Lefke, İskele ve Mağusa’nın kapanması halinde, ülke ekonomisi sıkıntı yaşayabilir” diyen Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile yaptığı toplantılarda, bu konuları tek tek değerlendirerek, bu şekilde bir ‘kapanma’ kararı aldıklarını belirtti.

“KAPANMANIN UYGULANMADIĞI DÖRT İLÇEDE DENETİMLER BUGÜN İTİBARİYLE ARTTIRILIYOR”

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Saner, sokağa çıkma yasağı uygulanmayan dört ilçede, denetimlerin artacağını, vatandaşın bugün itibariyle denetimleri hissedeceğini de kaydetti.

AŞILAR… “HEDEF 500 BİN DOZ AŞI İLE HALKIN YÜZDE 80’İNİ AŞILAMAK”

Aşıların tedariki konusuna da değinen Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve 500 bin aşının KKTC’ye gönderilmesi noktasında hemfikir olduklarını belirterek, “hedefimiz, toplumun yüzde 80’ini aşılamak” dedi.

“20 BİN DOZ AŞI DAHA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TÜRKİYE’DEN GELECEK”

20 bin doz Sinovac aşısının ülkeye geldiğini anımsatan Saner, hem KKTC hem de TC Sağlık Bakanlıklarının, 20 bin doz aşının daha önümüzdeki günlerde ülkeye gelmesi noktasında istişare içinde olduklarını ifade etti.

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Son Güncelleme: 27.01.2021 11:51
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerBRTManşet Artı
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