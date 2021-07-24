Saner, BM’nin Maraş açıklamasını değerlendirdi

“TANIMAYACAĞIZ, KINIYORUZ”

“BM GÖLGE ETMEZSE, BU ADIM KIBRIS MESELESİ, MARAŞ VE MÜLKİYET KONULARININ HALLEDİLMESİ YÖNÜNDE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAKTIR”

“KAPALI MARAŞ’IN AÇILMASINA İLİŞKİN KARARLARIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE DE DEVAM EDECEKTİR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Maraş konusundaki Başkanlık açıklamasını “Rum yanlısı, Kıbrıs gerçeklerine, hukuka ve mantığa aykırı olarak” nitelendirerek, “bu açıklamayı tanımıyor, kınıyoruz” dedi.

Maraş’ta atılan yeni adımın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ilgili kararlarına uygun olduğunu belirten Saner, bu adımın, “Rumların tüm çözüm önerilerini reddetmesi ve Birleşmiş Milletlerin de onları desteklemesi sonucu hayalet kente dönüşen kapalı Maraş’ın yaşama dönmesini amaçladığını” da kaydetti.

Saner, AİHM’in Arestis davasında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Maraş’taki mülkiyet sorununu çözmesini önerdiğine işaret ederek, “Attığımız adım bu öneriye karşılıktır. Birleşmiş Milletler gölge etmezse bu adım Kıbrıs meselesi, Maraş ve mülkiyet konularının halledilmesi yönünde ciddi katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner, BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş konusundaki dünkü Başkanlık açıklamasını değerlendirdi.

“KIBRIS SORUNUNUN BUGÜNE KADAR DEVAM ETMESİNİN NEDENİ; BEŞ DAİMİ ÜYENİN KIBRIS GERÇEKLERİNİ GÖRMEZDEN GELMESİDİR”

Kıbrıs sorununun bugüne kadar devam etmesinin başlıca nedeninin BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin “Kıbrıs gerçeklerini görmezden gelmesi” olduğunu ifade eden Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs konusunun 1963 yılından bu yana devam etmesinin başlıca sorumlusu Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin kendi çıkarları yüzünden Kıbrıs gerçeklerini görmezden gelmesidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın Rum tarafının 2004 referandumunda Birleşmiş Milletler Planı’nı reddetmesi üzerine yazdığı raporda, ‘Rumların aslında planı değil Kıbrıs’ta bir çözümü, Türklerle yönetimi ve zenginliği paylaşmayı reddettiğini’ belirtmesini bile dikkate almayan Güvenlik Konseyi hala Rumların uzlaşmazlıklarını artırıcı yanlış tutumunu devam ettiriyor.”



“ATILAN ADIM AİHM’İN İLGİLİ KARARLARINA UYGUNDUR”Hükümetin kapalı Maraş’la ilgili olarak aldığı son kararın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili kararlarına uygun olduğunu belirten Saner, “Bu karar; Maraş’taki mülkiyet konusunun hukuki yollardan çözümünü ve Rumların tüm çözüm önerilerini reddetmesi, Birleşmiş Milletlerin de onları desteklemesi sonucu hayalet kente dönüşen kentin yeniden yaşam bulmasını amaçlamaktadır” diyerek açıklamasına şöyle devam etti:“Şöyle ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşınmaz Mal Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Xenides-Arestis davasında vermiş olduğu hükümler uyarınca kurulmuş ve süreç içimde Rumların Devletimiz sınırları içindeki mülkiyet iddiaları bakımından bir iç hukuk mekanizması haline gelmiştir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye aleyhine açılan Demopoulos davasının kabul edilebilirliğine ilişkin almış olduğu 1 Mart 2010 tarihli kararda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Rumların mülkiyet iddialarının çözümü için etkin bir hukuki çare sunduğunu saptamış ve aksini iddia eden şikayetlerin başvurularını iç hukuk yolunun tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle reddetmiştir.”“AÇILAN BÖLGEDE TOPLAM 36 BAŞVURU SÖZ KONUSUDUR”Saner, Taşınmaz Mali Komisyonu’na 15 Temmuz 2021 itibariyle, toplam 6 bin 877 başvuru yapıldığına ve bunlardan 1 bin 227’sinin dostane çözüm yoluyla ve 34’ünün de duruşma yoluyla sonuçlandığına işaret ederek, açıklamasında şunları ifade etti:“Hükümetimizin 16 Temmuz tarihinde kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’lik kısmının askeri bölge olmaktan çıkarılması için aldığı karar, Taşınmaz Mal Komisyonumuzun Maraş için bugüne kadar yapılan toplam 335 başvurunun sonuçlandırılmasını sağlamaya yöneliktir. Açılan bölgede toplam 36 başvuru söz konusudur, ama daha önce de ifade ettiğimiz gibi kapalı Maraş’ın açılmasına ilişkin kararlarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir. Bir kez daha vurguluyorum; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arestis davasında Taşınmaz Mal Komisyonumuzun Maraş’taki mülkiyet sorununu çözmesini önermiştir. Attığımız yeni adım bu öneriye karşılıktır.”“BM GÖLGE ETMEZSE…”Saner, “Birleşmiş Milletler gölge etmezse bu adım Kıbrıs meselesi, Maraş ve mülkiyet konularının halledilmesi yönünde ciddi katkı sağlayacaktır” diyerek, “Dolayısıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Maraş’la ilgili son Başkanlık açıklamasını tanımıyor, kınıyoruz” şeklinde konuştu.Saner, açıklamasında, “Birleşmiş Milletler Örgütü, bugüne kadar Kıbrıs konusunun adil, yaşayabilir bir antlaşma ile sonuçlanmasına olumlu katkı sağlayamadı. Örgüt, devam eden yanlış zihniyetiyle konuya yaklaşmaya devam ederse Kıbrıs konusunun çözümüne asla katkıda bulunamaz” ifadelerinde de bulundu.