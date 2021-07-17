Saner, Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Başkanı Yıldız’ı kabul etti

Başbakan Ersan Saner, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.

Başbakanlık’ta saat 13:00’de gerçekleşen kabulde, Yıldız’a Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter eşlik etti.

Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47. yıldönümü vesilesiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile birlikte etkinlikler düzenleyeceklerini ve Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında olduklarını tüm dünyaya duyurmak istediklerini kaydetti.

“Bir Dünya Kuzey Kıbrıs” sloganıyla Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da 20 Temmuz’a kadar sürecek bir takım kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Yıldız, KKTC’deki gençlerle bir araya gelmek ve 20 Temmuz kutlamalarını bir zafer gününden bir zafer haftasına yaymak düşüncesinde olduklarını anlattı.

SANER



Osmanlı İmparatorluğu’nun 1571’de adayı fethetmesinden sonra adaya gelen Kıbrıslı Türkler ile 1974 Barış Harekatı’ndan sonra adaya gelen Kıbrıslı Türker’in adada birlik ve bütünlük içinde yaşadığını tüm dünyaya ilan etmek istediğini kaydeden Saner, “Biz biriz, iriyiz, diriyiz ve Türk Ulusu olarak her zaman burada var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

2 eşit egemen devlet statüsünde görüşmelerin artık bir sonuç vereceğine inanan bir hükümet olarak Cumhurbaşkanlarına tam destek belirttiklerini dile getiren Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu noktadaki desteğinin KKTC’nin dünyada layık olduğu yere gelmesinde büyük bir anlam ifade ettiğini vurguladı; bu husustaki katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.



