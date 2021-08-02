Saner: Aşısız kişilere PCR testi ücretli olacak

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

İşte aşı ile ilgili açıklamalar;

AŞISIZLARA PCR ZORUNLU VE ÜCRETLİ

Bakanlar Kurulu’nun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bulunacağı öneriden bahseden Saner, “Ülkedeki salgının önlenmesi için aşılı vatandaşların kapalı alanlarda, devlet dairelerine girişlerde herhangi bir işleme tabii tutulmadan giriş çıkışlarının serbest olması, aşısız olanların girebilmesi için 3 günlük PCR veya antijen testine yönlendirmek istiyoruz” dedi.

AŞIYA ÖZENDİRME

Aşısız olanların aşıya özendirilmesi yönünde kararlar alınacağını işaret eden Saner, aşısız olan vatandaşların yaptıracağı PCR testlerinin ücretli olacağını söyledi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYCAK

Eylül’de yüz yüze eğitim başlayacağını vurgulayan Saner, “Eğitim Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Eğitimcilerin yüzde 96’sı aşılandı” diye konuştu.