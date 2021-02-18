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Saner: “Aşılanmış ve enfeksiyon geçirmiş kişilerin kısıtlama olmaksızın ülkeye giriş kararı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne ait”

Başbakan Ersan Saner, “Güney Kıbrıs başta olmak üzere pek çok ülke gibi ülkenin 1 Nisan’dan itibaren aşılanmış ve hastalık geçirip antikor üreten kişilere açılmasını bir hedef olarak gördüklerini ve bu hedefe ulaşmak için canla başla çalıştıklarını ancak kararların yine bilimin ve yetkili kurulların önerileri doğrultusunda gelişmelere göre verileceğini” vurguladı.

18 Şubat 2021 Perşembe 14:30
Saner: “Aşılanmış ve enfeksiyon geçirmiş kişilerin kısıtlama olmaksızın ülkeye giriş kararı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne ait”
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Başbakan Ersan Saner, “Güney Kıbrıs başta olmak üzere pek çok ülke gibi ülkenin 1 Nisan’dan itibaren aşılanmış ve hastalık geçirip antikor üreten kişilere açılmasını bir hedef olarak gördüklerini ve bu hedefe ulaşmak için canla başla çalıştıklarını ancak kararların yine bilimin ve yetkili kurulların önerileri doğrultusunda gelişmelere göre verileceğini” vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 16 Ocak 2021 tarihli kararının da aynı yönde olduğuna işaret eden Saner, “Sağlık önceliğimizdir ama akıl ve bilim yolundan gitmek ve ekonomimizi, sosyal yaşantımızı da düşünmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Saner bugün yaptığı açıklamada, “aşılanmış ve enfeksiyon geçirmiş kişilerin kısıtlama olmaksızın ülkeye girişlerine 1 Nisan’dan itibaren izin verilmesi" hedefine ilişkin açıklamasına  yapılan eleştirileri “iyi niyetten yoksun, altı boş, yanlış” olarak niteledi. 

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Saner, özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı eleştirerek, “Her şeyi ben bilirim havası, sinirli ve saldırgan tavrı nedeniyle olumlu bir katkı beklemiyoruz ama hiç olmazsa gölge etmemesini bekliyoruz demiştim ama ne yazık ki Sayın Erhürman gölge yapmayı bir marifet sayıyor” eleştirisinde bulundu.

Başbakan Saner’in açıklaması şöyle devam etti:
“Oysa ben bilerek ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 16 Ocak 2021 tarihinde bizlere ilettiği karara tamı tamına uyan bir açıklama yaptım. Söz konusu Üst Komite kararı aynen şöyledir: Aşı uygulamalarının tüm dünya ile eş zamanla ülkemizde başlaması, ülkemizde bulaş sayısının azaltılması ve 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren aşılanmış ve enfeksiyon geçirip antikor üreten kişilerin ülkemize kısıtlama olmaksızın girişlerinin sağlanabilmesi ayrıca alınan önlemler kapsamında faaliyeti durdurulan ve/veya azaltılan tüm hizmetlerin yeniden faaliyet gösterebilmeleri amacıyla ülkemizde görülen yerel vaka sayısındaki artış dikkate alınarak ayrıca sağlık çalışanları arasında bulaş sayısının artması ve sağlık sisteminin etkin bir şekilde devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları sıkılaştırmaya karar vermiştir”

Başbakan Ersan Saner, tüm dünyada 2 buçuk milyondan fazla insanın ölmesine neden olan, en gelişmiş ülkeleri dahi perişan eden bu salgından gerek sağlık, gerekse ekonomik açıdan en az sıkıntıyla kurutulmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Saner, “Aldığımız kararlar ve uygulamalarımızla Güney Kıbrıs başta olmak üzere pek çok ülke gibi  KKTC’nin 1  Nisan’dan itibaren aşılamış ve hastalık geçirip antikor üreten kişilere açılmasını hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için canla başla çalışıyoruz ancak çok hızlı değişen ve gelişen bir süreçteyiz. Tüm dünya ülkeleri sık sık karar alıyor ve değiştiriyor. Biz de bu konudaki kararımızı yine bilimin ve yetkili kurulların önerileri doğrultusunda gelişmelere göre ve günü geldiğinde alacağız” dedi

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Son Güncelleme: 18.02.2021 15:45
Anahtar Kelimeler:
Bulaşıcı Hastalıklar Üst KomitesiBaşbakan Ersan Saner
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