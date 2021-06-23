Saner Ankara’da

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak dün akşam İstanbul üzerinden Ankara’ya gitti.

Görüşmede, “TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın değerlendirileceği, KKTC’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesi, aşılama çalışmaları, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi çabaları ve güncel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulacağı” bildirildi.