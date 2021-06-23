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Saner Ankara’da

Başbakan Ersan Saner, bugün saat 11.30’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşme yapacak. 

23 Haziran 2021 Çarşamba 10:05
Saner Ankara’da
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Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak dün akşam İstanbul üzerinden Ankara’ya gitti. 
Görüşmede, “TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın değerlendirileceği, KKTC’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesi, aşılama çalışmaları, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi çabaları ve güncel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulacağı” bildirildi. 
 

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Son Güncelleme: 23.06.2021 10:33
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