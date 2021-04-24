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Saner Akıncı’yı Kınadı

 Saner, “Akıncı’nın, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye’nin papağanı olacağını iddia etmesi, halkımızı bölmeye, türkiye’ye karşı düşmanlık aşılamaya hizmet etme amacının dışında hiçbir amaca yönelik olamaz”

24 Nisan 2021 Cumartesi 18:30
Saner Akıncı’yı Kınadı
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de Türkiye’nin papağanı olacağını iddia etmesinin, Cenevre öncesi Kıbrıs Türk tarafının tezlerini zayıflatmaya, halkı bölmeye, Türkiye’ye karşı düşmanlık aşılamaya hizmet etme amacının dışında hiçbir amaca yönelik olamayacağını söyledi ve Akıncı’yı kınadı. Saner, Akıncı’yı, “hırslarından arınarak sağduyulu davranmaya” davet etti.

Ersan Saner,  açıklamasında şunları kaydetti:

“ 4’ncü Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına rağmen Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar hakkında gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalar yapması halkın iradesini yok saymak anlamına gelir.

Sayın Akıncı’nın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de Türkiye’nin papağanı olacağını iddia etmesi, Cenevre öncesi tezlerimizi zayıflatmaya, halkımızı bölmeye, Türkiye’ye karşı düşmanlık aşılamaya hizmet etme amacının dışında hiçbir amaca yönelik olamaz.

Sayın Akıncı’yı, Ulusal Birlik Partisi ile hükümetim adına kınıyor, hırslarından arınarak sağduyulu davranmaya davet ediyorum.

Sayın Akıncı Cumhurbaşkanlığı döneminde, kendisi Türkiye ile uyumlu bir şekilde öneriler sunduğu zaman aynı suçlamalar kendisine yöneltilse acaba nasıl cevap verirdi?

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2017 yılı Temmuz ayı başında Crans Montana’da Kıbrıs görüşme süreci sona erdikten sonra, ‘ bu son şanstı. Sürecin çöküşü bizim neslin federasyon yapma olasılığı artık bitmiştir. Bundan sonra AB çatısı altında 2 Devlet konuşulmalıdır’ diyen kendisi değil miydi?

Sonra ne oldu da değişti?

Sayın Akıncı ve yandaşları bugünlere Türkiye ile birlikte geldiğimizi unutuyorlar mı?

Sayın Akıncı ve yandaşları Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesi ile geçen yılın Ekim ayında Cumhurbaşkanı seçildiğini ve bu seçim sonucunun en az 2015 seçim sonuçları kadar yasal, halkın iradesine dayalı bir sonuç olduğunu neden hala hazmedemiyor?”

“4 PARTİ ARTIK FEDERAL ÇÖZÜMÜ MÜMKÜN GÖRMEMEKTE”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, bir konuya daha açıklık getirmek istediğini belirterek, “KKTC Meclisi’nde temsilcisi bulunan 6 partiden 4’ünün (UBP, HP, DP ve YDP) Kıbrıs konusundaki politikaları bir birine paralel olup bu dört parti Kıbrıs konusunda artık bir federal çözümü mümkün görmemektedir” dedi.

Bu dört parti, iki devletin işbirliği yapmasını veya kendi yollarında devam etmelerini savunduğunu vurgulayan Saner, “Hal böyleyken, Sayın Akıncı ve onun gibilerin Cenevre öncesinde halkın iradesini yok sayan, kafa karıştırıcı, yakışıksız açıklamalar yapmaları, Halkımıza, Devletimize, milletimize zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 24.04.2021 18:35
Anahtar Kelimeler:
KktcErsin TatarErsan SanerMustafa Akıncı
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