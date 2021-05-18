Saner ad-hoc komite tartışmaları hakkında konuştu

Erken genel seçim tarihiyle ilgili, UBP’nin “hükümete mensup vekil sayısının daha fazla olacağı” geçici bir ad-hoc komite kurulması önerisi dünkü Meclis Genel Kurul’unda, iktidarın oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz konusu gelişme, muhalefet tarafından “darbe” olarak nitelendirildi, konunun yargıya taşınacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına katılan Başbakan Ersan Saner, söz konusu gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“AD-HOC KOMİTE NE İLKTİR, NE DE SON OLACAKTIR”

Saner, “ad-hoc komite ne ilktir, ne de son olacaktır. Bunun benzerleri CTP-DP dönemi de dahil olmak üzere belirli konularda geçmişte de yapılmıştır. Niyetimiz, erken seçim tarihini belirlerken, tüm partiler seçime gireceklerinden dolayı, söyleyeceklerini dinlemek, tarih olarak neyi arzu ettiklerini öğrenmektir” dedi.

“ÖZKAN YORGANCIOĞLU DÖNEMİNDE DE YAPILDI… O DÖNEM ANAYASA’YA UYGUN DA ŞİMDİ Mİ DEĞİL?”

Seçim konusunun, Meclis’teki daimi komite olan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne gitmiş olabileceğini ancak mevcut durumun benzerlerinin, CTP’nin eski Genel Başkanlarından Özkan Yorgancıoğlu’nun Başbakan olduğu dönemlerde de yaşandığı ifade eden Saner, “O dönem yapılanlar Anayasa’ya uygundu da şimdi mi uygun değil?” diye sordu.

“SİYASET BİR HAZMETME SANATIDIR”

“Siyaset bir hazmetme sanatıdır” diyen Saner, “Eğer halkın verdiği yetkiye saygı duymazsanız, bir şey yapmanız mümkün değil. Kimse, azınlığın çoğunluğa hükmetmesini beklemesin. Bu duruma bugüne kadar ses çıkarmamızın nedeni pandemiydi. Birçok konuda anlaşma arzusu içindeydik” dedi.

“7 OCAK SEÇİMLERİ SONRASI İRADEYE SAYGI DUYMAYANLARIN BUGÜN KONUŞMA HAKLARI YOKTUR”

Ocak 2018 seçimlerde, UBP’nin 21 Milletvekili, CTP’nin ise 12 Milletvekili çıkarttığını anımsatan Saner, “Halkın iradesi UBP’nin hükümet kurması yönündeyken, o günün iradesine saygı duymayanların, bugün konuşma hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

“TARTIŞMA YAŞANMAMASI ADINA 2 KOMİTEDE 3'ER ÜYE TEMSİLİYETİNİ KABUL ETTİK”

Dörtlü hükümet döneminde, komitelerdeki üstünlüğü hükümete bıraktıklarını anımsatan Saner, “tartışma yaşanmaması adına, iki daimi komitede 3’er üye temsiliyetini kabul ettiklerini” belirtti, “Siz bu sayılara güvenip Meclisi tıkmayı düşünüyorsanız, buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.

CTP’YE SESLENDİ… “GELİN İCRAAT HÜKÜMETİ KURALIM DEDİK, SORUMLULUKTAN KAÇTINIZ”

Hükümet kurma çalışmaları sürecine değinen Saner, CTP’ye seslenerek, “Biz sizi gelip ziyaret ettik. Gelin icraat hükümeti kuralım dedik, sorumluluktan kaçtınız Seçim hükümeti kuralım dediniz. Ülke hükümetsiz kalmasın diye görevi devrettik, Cumhurbaşkanı görevi CTP’ye verdi, hükümeti kurmak istemediler. Ellerini taşın altına koyamayacakları için hükümeti kurmadılar” şeklinde konuştu.

“AZINLIĞIN ÇOĞUNLUĞA HÜKMEDECEĞİ BİR ORTAMI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ”

Saner, “Azınlığın çoğunluğa hükmedeceği bir ortamı asla kabul etmeyeceğiz” sözlerini yineledi.

NE OLMUŞTU?

Seçim tarihiyle ilgili muhalefet ve iktidar arasında anlaşmazlık yaşandı. Seçim tarihinin görüşüldüğü Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde, muhalefet ve iktidar vekil sayısının eşit olması nedeniyle sonuç çıkmadı. Bunun üzerine koalisyonun büyük otağı UBP, çoğunluğun hükümette olacağı bir ad-hoc komite oluşturulması önerisinde bulundu. UBP’nin bu önerisi Meclis Danışma Kurulu’nun gündemine getirildi, muhalefet sert bir şekilde tepki göstererek öneriye karşı çıktı. Danışma Kurulu’nda sonucun çıkmaması üzerine, UBP’nin ad-hoc komite önerisi Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunuldu ve iktidarın oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Muhalefet bu durumu “darbe” olarak niteledi.