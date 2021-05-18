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Saner: “19 Mayıs 1919 Sabahı doğan güneşin ışığı hiç sönmeyecek"

Başbakan Saner 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı..

18 Mayıs 2021 Salı 12:45
Saner: “19 Mayıs 1919 Sabahı doğan güneşin ışığı hiç sönmeyecek"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Türk milleti ile onun en büyük gücü olan Türk gençliğinin Atatürkçü düşünceden asla ayrılmayacağını ve Türk milletinin istiklaline, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerine sonuna kadar sahip çıkacağını vurguladı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısı ile mesaj yayımladı.
Başbakan Saner, mesajında şunları kaydetti:
19 Mayıs 1919 Türk milleti için tarihi dönüm noktasıdır.
Büyük Önder, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk‘ün Samsun’a ayak basması emperyalizme, Türk milletini esir etmek için ant içmiş olanlara dur denilmesi için atılan ilk adımdır.
16 Mayıs 1919’da işgal altındaki İstanbul’dan yola çıkan Bandırma vapuru 19 Mayıs 1919 sabahında güneşin doğuşu ile birlikte Samsun limanına demirlerken kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu müjdeliyordu.
102 yıl önce başlatılan Kurtuluş Savaşı, Büyük Devlet adamı, devrimci, öğretmen Atatürk olmasaydı bugün ne bölgesinin en güçlü Devleti Türkiye’den ne de tüm engellemelere rağmen gelişen, büyüyen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden söz edemezdik.


“19 MAYIS 1919 SABAHI SAMSUN’DA DOĞAN ÖZGÜRLÜK GÜNEŞİNİN IŞIĞI HEP YOLUMUZU AYDINLATACAK”
19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’da doğan özgürlük güneşinin ışığı hiç sönmeyecek hep yolumuzu aydınlatacaktır.
Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışının 102’nci yılında özgürlüğümüze, egemenliğimize gereken değeri vermenin gururu ve onuru içerisindeyiz.
Dün olduğu gibi bugün de kararlıyız; Türk milleti ve onun en büyük gücü olan Türk gençliği asla Atatürkçü düşünceden ayrılmayacak, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletleri’ne sonuna kadar sahip çıkacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti, türlü oyunlar, terör belası ile yolunu kesmeye çalışanların gayretlerini boşa çıkaracak dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri haline gelecektir.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm haksızlıklara, engelleme çabalarına rağmen, yolunda ilerleyecek ve uluslararası camiadaki yerini alacaktır.
Kovid-19 salgınını mutlaka atlatacak ve Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile söz verdiğimiz üzere alt yapılarımızı tamamlama, ekonomimizin sorunlarını aşma ve hızlı kalkınma sürecine gireceğiz.
Geleceğimizin en büyük güvencesi gençlerimizin çağa uygun atılımlar yapmalarını sağlamak için alınması gereken tüm kararları almak başlıca hedeflerimiz arasındadır.
Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak onların, insanlığa yararlı faaliyetlere, sanata, spora yönelmelerini sağlamak için elimizdeki tüm olanakları kullanacağız.
Her türlü engellemelere, yaşanan sıkıntılara rağmen her alanda çağdaş uygarlık yolunda ilerlenecek ekonomik kalkınmışlık mutlaka üst noktaya taşınacaktır.
Kıbrıs konusunda dünyanın önüne konulan Kıbrıs’taki 2 Devlet arasında egemen eşitliğe bir işbirliğine gidilmesi yolundaki önerimiz, Atatürkçü düşünceye uygun, gerçekçi, barışçı bir öneridir.
Umarız, Rum-Yunan ikilisi artık Megali-İdea hayalinden vazgeçer ve akıl, mantık yoluna gelir.
Umarız, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Kıbrıs konusu ile ilgili öteki ülkeler Rum tarafının tüm Kıbrıs’ı Yunan yapma hayaline hizmet etmekten vazgeçer ve bölgede barış ve istikrara hizmet edecek şekilde Türk tarafının ortaya koyduğu önerilere kulak verirler. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli liderlerinden biri olan Büyük Önder, Eşişiz Komutan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Türk Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi, milletimize hizmet eden ve aramızda olmayan tüm Devlet adamlarını rahmetle, aramızda olanları saygı ve sevgi ile anar, Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı candan kutlarım”

 

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Son Güncelleme: 18.05.2021 14:10
Anahtar Kelimeler:
19 MayısErsan Saner
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