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Saner, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “11 Temmuz Basın Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Saner mesajında, Kıbrıs Türkü’nün çağdaşlık yolunda ilerlemesinde, varoluş ve özgürlük mücadelesini başarıyla tamamlayarak bağımsızlığını ilan etmesinde büyük katkısı olan Kıbrıs Türk basınının daha ileri gitmesi için üzerilerine düşenleri yapma kararlılığını vurguladı.

11 Temmuz 2021 Pazar 12:15
Saner, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türkü’nün ilk gazetesi olan ve bir Türk tarafından çıkarılan Saded’in 11 Temmuz 1989 da ilk yayını yapması anısına 1983 yılında alınan bir kararla, her yıl 11 Temmuz’un Kuzey Kıbrıs’ta Basın Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Medyaya katkı koyan, emek veren tüm medya çalışanlarını yürekten kutladığını ifade eden Saner, medyada yer alan program, haber ve fikir yazılarını demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak kabul ettiğinin altını çizdi.

“BASINIMIZIN YANINDAYIZ, YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

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Saner mesajında şunları kaydetti:

“Bizler, Kıbrıs Türkü’nün çağdaşlık yolunda ilerlemesinde, varoluş ve özgürlük mücadelesini başarı ile tamamlayarak bağımsızlığını ilan etmesinde büyük katkısı olan Kıbrıs Türk basınının daha ileri gitmesi için üzerimize düşenleri yapmak kararlılığındayız. Dün olduğu gibi bugün de, Anayasamıza, çağdaş değerlere bağlı, sorumluluğunun bilincinde basınımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu çerçevede kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi  için her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin yerine getiren, bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen, bir satır haberle birçok hayata umut olabileceğini unutmadan çalışan basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü yürekten kutlar, aramızdan ayrılanları rahmetle anar, görevinin başında olan bansın mensubu kardeşlerime sağlık, huzur ve meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

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Son Güncelleme: 11.07.2021 12:30
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