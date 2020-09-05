banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.952
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8900
EURO
8.7748
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Sandık Seçmen Listeleri Yarın Askıya Alınıyor

12 EYLÜL’E KADAR ASKIDA KALACAK LİSTELERE İTİRAZ VE BAŞVURU İLÇE SEÇİM KURULUNA YAPILABİLİR

05 Eylül 2020 Cumartesi 14:05
Sandık Seçmen Listeleri Yarın Askıya Alınıyor
banner337
banner351

12 EYLÜL’E KADAR ASKIDA KALACAK LİSTELERE İTİRAZ VE BAŞVURU İLÇE SEÇİM KURULUNA YAPILABİLİR

Lefkoşa, 5 Eylül 20 : Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Halkoylaması ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri’nin yarın askıya alınacağını duyurdu. 

YSK’dan yapılan duyuruda, listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvellerin yarın Bayrak Radyosu’nda okunacağı ve aynı tarihte Diyalog Gazetesi’nde yayımlanacağı belirtildi. 

banner341
Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne ilçelerine ait olan cetvellerin, sabah 08.00 ana haber bülteninden sonra Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait olanların da 13.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosu’nda okunacağı ifade edilen duyuruda şunlar kaydedildi:

“Sandık Seçmen Listeleri, 12 Eylül 2020 tarihine kadar, 7 gün süre ile askıda kalacaktır. Bu süre içerisinde listeler saat 9.00’dan 18.30’a kadar incelenebilir ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, diğer günlerde ise saat 9.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyle veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekir. ‘Yazılı delil’, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mühürünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır.”

(EMR/FEZ) 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karşı şeride geçip park halindeki minibüse çarptı
Karşı şeride geçip park halindeki minibüse çarptı
Ltb El Ele Kreşi’nde Tören Düzenlendi
Ltb El Ele Kreşi’nde Tören Düzenlendi
80 yılın en sıcak Eylül’ü yaşanıyor
80 yılın en sıcak Eylül’ü yaşanıyor
Tufan Erhürman Girne Halk Evi’ni ziyaret etti
Tufan Erhürman Girne Halk Evi’ni ziyaret etti
Denktaş GİAD’ı ziyaret etti
Denktaş GİAD’ı ziyaret etti
Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü Kutlanacak; Şehitler Anılacak
Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü Kutlanacak; Şehitler Anılacak
Cumhurbaşkanı Adaylarına İtirazlar Bugün Ve Yarın Yapılabilecek
Cumhurbaşkanı Adaylarına İtirazlar Bugün Ve Yarın Yapılabilecek
KKTC'de “Akdeniz fırtınası” esecek
KKTC'de “Akdeniz fırtınası” esecek
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 Kişi Öldü
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 Kişi Öldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim