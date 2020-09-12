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Sandık Seçmen Listeleri’ne Yönelik Başvuru Ve İtiraz Süresi Bugün Saat 18.30’da Sona Eriyor

SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNE BAŞVURUDA BULUNANLARIN İSİMLERİ PAZARTESİ GÜNÜ RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLECEK

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:24
Sandık Seçmen Listeleri’ne Yönelik Başvuru Ve İtiraz Süresi Bugün Saat 18.30’da Sona Eriyor
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SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNE BAŞVURUDA BULUNANLARIN İSİMLERİ PAZARTESİ GÜNÜ RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLECEK

Lefkoşa, 12 Eylül 20 : Yüksek Seçim Kurulu  (YSK),   Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve  Halkoylaması ile ilgili olarak hazırlanan ve 6 Eylül’de askıya alınan  Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke  İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri’ne yönelik başvuru ve itiraz süresinin bugün saat 18.30’da sona ereceğini duyurdu.

YSK tarafından yapılan duyuruya göre,  Sandık Seçmen Listelerine asılı bulundukları süre içerisinde başvuruda bulunanların isimleri, 14 Eylül Pazartesi günü Resmi Gazete’de ilan edilecek.

Duyuruda, Sandık Seçmen Listelerine yapılan itirazların 14 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’ten itibaren Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda; 13.30’dan itibaren Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda, 15 Eylül Salı günü saat 13.00’ten itibaren Girne İlçe Seçim Kurulu’nda; saat 11.00’den itibaren Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda; saat  09.30’dan  itibaren İskele İlçe Seçim Kurulu’nda ve saat 11:00’den itibaren Lefke İlçe Seçim Kurulu’nda (Güzelyurt Kaza Mahkemesi Binasında) görüşüleceği kaydedildi.

Sandık Seçmen Listelerine yapılan başvurular ve başvurulara yapılan itirazlar ise şu gün ve saatlerde ele alınacak:

“Lefkoşa İlçe Seçim Kurulunda,  15 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00’den itibaren

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Gazimağusa İlçe Seçim Kurulunda,15 Eylül 2020 tarihinde saat 13.30’dan itibaren

Girne İlçe Seçim Kurulunda, 15 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00’den itibaren

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulunda, 15 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00’den itibaren

İskele İlçe Seçim Kurulunda, 15 Eylül 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren

Lefke İlçe Seçim Kurulunda, (Güzelyurt Kaza Mahkemesi Binasında) 15 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00’den itibaren”

(ÖZ/HA)

 

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