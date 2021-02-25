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Sanayiciler Dubai’deki Gulfood Gıda Fuarı’na katıldı

Kuzey Kıbrıs’tan da beş şirketin katıldığı Dubai’deki Gulfood Gıda Fuarı sona erdi.

25 Şubat 2021 Perşembe 14:15
Sanayiciler Dubai’deki Gulfood Gıda Fuarı’na katıldı
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Kuzey Kıbrıs’tan da beş şirketin katıldığı Dubai’deki Gulfood Gıda Fuarı sona erdi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yayınlanan bildiride, TC Dışişleri Bakanlığı Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve Ticari Ateşe Ahmet Canlı’nın da Kıbrıs Türk şirketlerinin tezgahlarını ziyaret ettiği belirtildi.

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Başkonsolos Mustafa İlker Kılıç, Kuzey Kıbrıs’ın uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde fuarda yer almasının önemine işaret ederek, “Çok güzel stantlar dizaynı ederek fuara katılıyorsunuz. Fuardaki şu anki mevcut konumunuz da oldukça iyi. Sizleri kutlarım. Her konuda yardımcı olmaya hazırız” dedi.

Fuara bu yıl, Kıbrıs Türk Sanayi Odası organizasyonunda North Cyprus markası altında Arden Gıda, Akgöl Süt Ürünleri Sanayi, Helvasan Ltd, Avunduk Süt Ürünleri ve Gülgün Süt Ürünleri katıldı.

Pandemi nedeniyle geçmiş Fuarlara göre daha az ülkeden katılımının olduğu, ziyaretçilerin çoğunluğunun Dubai’den olduğu kaydedildi.

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Son Güncelleme: 25.02.2021 15:04
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