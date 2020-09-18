Sanayi Odası Navlun Ve Gümrük Desteğinin Önemine İşaret Etti

Lefkoşa, 18 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, sanayiciye verilen gümrük ve navlun desteklerinin önemine işaret etti.

Avunduk konuyla ilgili yazılı açıklamasında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 1994 yılında aldığı kararlar sonrasında, ülkede üretilen ürünlerin haksız ambargolara maruz kaldığına işaret etti.

Bu durumun ülkedeki sanayiciler tarafından üretilen ürünlerin ihraç edilirken ek maliyetlerle karşılaşmasına neden olduğunu anlatan Avunduk şöyle devam etti:

“Bu bağlamda ortaya çıkan haksız rekabet koşulları doğrudan sanayicilerimizin ihracat kapasitelerini, üretim kapasitelerini ve uluslararası ihalelere katılımını olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında, ihracatımızın sürdürülebilir bir yapıda devam ettirilmesi açısından hayati öneme sahip navlun ve gümrük desteği sağlanmaktadır.

İhracat yapan sanayicilerimiz söz konusu desteklere göre maliyetlerini hesaplamakta, faaliyetlerini planlamaktadır. Ancak, bir süredir destek ödemelerinde yaşanan gecikmelerden ötürü, sanayicilerimiz maddi sıkıntılar yaşamış, personel azaltma zorunda kalmış, hatta yeni ihracat imkanlarından yararlanamamıştır.”

“4 MİLYON TL’LİK ÖDEME YAPILACAK OLMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”



İçinden geçilen Covid-19 pandemi sürecinde, turizm ve yükseköğrenim gelirlerinin düştüğüğünü dile getiren Avunduk, bu ortamda ülkeye döviz getirebilmenin ve ihracatı geliştirmenin büyük önem arz ettiğini dile getirdi.“Sanayi Odası olarak, yerli üretimin ve ihracatın, bu zor dönemlerde üzerinde yoğunlaşmamız gereken en önemli konular arasında olduğunu belirtmek istiyoruz” diyen Avunduk şöyle devam etti:“Odamız, ihracatçı üyelerimizle söz konusu desteklerin ödenmesi konusunda bir süredir girişimlerde bulunmaktadır. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile gerçekleştirilen toplantıda Odamızın gündeme getirdiği bu konuya, Sayın Fuat Oktay’ın hassasiyet ve destek göstermesi sanayicilerimiz için moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bunun birlikte, KKTC Başbakanlığı’nın desteği ile 4 milyon TL’lik bir ödeme yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.Bu kapsamda, sanayicilerimizin geri kalan navlun desteği alacaklarının tamamlanması yönünde gerekli girişimlerin KKTC Başbakanlığı tarafından başlatıldığını ve ödemenin geri kalan kısmının da en kısa sürede ödeneceğinin bilgisini almış bulunmaktayız. Bu süreci yakinen takip edeceğimizi ifade etmek istiyoruz.Üyelerimizle yaptığımız istişarelerde gündeme geldiği üzere, navlun ve gümrük desteklerinin devam etmesi, istihdamın artırılmasını, yeni girişimcilerin ihracata yönelmesini, yeni ihraç ürünlerimizin oluşmasını ve daha önce ihracat yapamadığımız ülkelere ürün gönderilmesini sağlayacaktır. Sanayi sektörüne verilmekte olan navlun ve gümrük vergisi desteği, ihracatımızın sürdürülebilir bir yapıda geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve devamı için can suyudur.”(DOĞ/ŞEB)