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Sanayi Odası Adana’da Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Ve Adana Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyeti dün Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ni (AOSB) ve Adana Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti.

Sanayi Odası Adana’da Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Ve Adana Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyeti dün Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ni (AOSB) ve Adana Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti.

07 Şubat 2019 Perşembe 08:44
Sanayi Odası Adana’da Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Ve Adana Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyeti dün Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ni (AOSB) ve Adana Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Candan Avunduk başkanlığındaki heyette bazı yönetim kurulu üyeleri, KTSO Genel Sekreteri Doğa Dönmezer yer aldı. Heyete ayrıca Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Evrengil de eşlik ediyor. İlk gün yapılan ziyaretlerde sanayi bölgelerinin sanayiciler tarafından nasıl yönetildiğine ve oluşturulduğuna ilişkin detaylı bilgi alındı.

KTSO Basın Danışmanı Hüseyin Ezgin’in verdiği bilgiye göre, KTSO heyet ilk olarak AOSB Başkanı Bekir Sütçü ve yönetim kuruluyla bir araya geldi. Başkan Bekir Sütçü heyete bölgeyi tanıtıcı bir sunum gerçekleştirdi.

Heyet daha sonra ATO yönetim kurulunu ziyaret ederek ortak bir toplantı yaptı ve Kuzey Kıbrıs ve Adana’nın ticari ve ekonomik açıdan yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. ATO Başkanı Atila Menevşe, sanayi üretiminin önemine değinerek, “Yerli üretim bir ülkede mutlaka korunup kollanmalı. Bu fon veya değer vergi çeşitleriyle yapılabilir. Ancak bunun suiistimali izin verilmemeli” diye konuştu.

KTSO Başkanı Candan Avunduk ise, Kuzey Kıbrıs’ın küçük ölçekli bir sanayi yapısına sahip olduğuna değinerek, “değerli niş ürünlerimiz var. Ancak bunun yanında ulaşım ve izolasyon gibi sıkıntılarımız da var. Üretmeye devam ediyoruz. Sıkıntılarımız var diye duracak değiliz. Japonya’dan ABD’ye kadar ihracatımız var. İşbirliklerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirmeliyiz” dedi.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI

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