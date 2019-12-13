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Sanayi Dairesi, Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Konusunda Açıklama Yaptı…

“ASFALT İHALESİ FİRMALARIN KARŞILIKLI GİRİŞİMLERİ SONUCU SONUÇLANMADI” 

Sanayi Dairesi, Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Konusunda Açıklama Yaptı…

“ASFALT İHALESİ FİRMALARIN KARŞILIKLI GİRİŞİMLERİ SONUCU SONUÇLANMADI” 

13 Aralık 2019 Cuma 16:33
Sanayi Dairesi, Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Konusunda Açıklama Yaptı…

“ASFALT İHALESİ FİRMALARIN KARŞILIKLI GİRİŞİMLERİ SONUCU SONUÇLANMADI” 

“BİLGİ EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLI HABER VE YORUMLAR ÜZÜCÜ”

Lefkoşa, 13 Aralık 19 : Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi, Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde son yağmurlar sonrası yaşanan olumsuzluklara ilişkin açıklama yaptı.
Sanayi Dairesi Müdürü Doğan Şah yaptığı yazılı açıklamada, Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi için asfalt yama yapım işi ve drenaj sisteminin temizlenmesine ilişkin çıkılan ihalenin süreciyle ilgili detayları paylaştı.
Yaklaşık keşif bedeli 740 bin TL olan ihaleye iki firmanın teklif attığını ifade eden Şah, ekonomik açıdan en avantajlı teklif hesaplaması puantajında ihalede en avantajlı teklifi atmış olan firmanın ihaleyi kazanmış olduğunu dile getirdi.
Sanayi Dairesi Müdürü Doğan Şah, ihaleyi kaybeden diğer firmanın Rekabet Kurulu’na yaptığı itirazın haklı bulunduğunu ve Merkezi İhale Komisyonu’nun yeniden değerlendirilmesi için karar üretildiğini kaydetti.
Bu karar sonrası Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleye itirazda bulunan firmaya vermesi üzerine diğer firmanın da ara emri alınması için mahkemeye başvurduğunu açıklayan Şah, ihalenin yargı sürecinin sürdüğünü ifade etti.

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Doğan Şah, ülke ekonomisinin bel kemiği konumundaki sanayi bölgelerine göreve geldikleri günden bu yana büyük önem ve destek verdiklerini belirterek, yaşanan her türlü sıkıntının aşılması için sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerle sürekli diyalog ve işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nin son yağışlarla birlikte yaşadığı sorunların kendilerini de üzdüğünü belirten Şah, ancak bazı yayın kuruluşlarında yer alan haber ve yorumların bilgi eksikliği nedeniyle yanlış ve kırıcı olduğunu ifade etti.
Bu durumun düzeltilmesi için kamuoyuna açıklama yapma gereği hissettiğini dile getiren Şah, yargının vereceği karar sonrası Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde gereken alt ve üstyapı tadilatlarının yapılarak yaşanan mağduriyetlerin tekrarlanmamasının sağlanacağını sözlerine ekledi.
(SEL)
 

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