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Sanayi Odası: “Önlemler, sağlık ve ekonomi birlikte düşünülerek alınmalı”

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yaşanana ekonomik krizden açık/kapalı tüm işletmelerin çok ciddi bir şekilde etkilendiğine dikkat çekerek, sağlık ve ekonominin birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı. 

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:30
Sanayi Odası: “Önlemler, sağlık ve ekonomi birlikte düşünülerek alınmalı”
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KTSO yaptığı yazılı açıklamada, ekonomiyi desteklemeden alınan kapanma kararlarının, işletmelerin devamı ve istihdamın korunması açısından uzun bir süre geriye dönüşü olmayan hasarlar vereceğine işaret ederek, hükümetin, kapanmanın yaratmış olduğu tahribatın azaltılması yönünde alacağını söylediği kararlar yanında, kendilerinin bir takım önerilerinin de dikkate alınmasını talep etti.  

Açıklamada, “Düzgün bir aşılama programı yapılıp, ekonominin organize bir şekilde açılmasının sağlanmasına müteakip, üretime dayalı bir ekonomik yapıya kavuşabildiğimiz zaman kendi kaynaklarımız ile kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimizi unutmamalıyız” ifadelerine yer verildi. 

Açık veya kapalı olsun, bu dönemde işletmelerin özel bankalara ve devlete karşı olan finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacaklarına dikkat çekilen açıklamada, kapanmanın, zaten az olan nüfus ve harcama hareketini oldukça düşürdüğüne vurgu yapıldı.

Özel sektör emekçilerinin pandemi krizinden en çok etkilenen kesimlerin başında geldiği, devletin finans kaynaklarını doğru kullanarak bu dönemde özellikle özel sektörde istihdamı koruması gerektiği vurgulanan açıklamada, KTSO’nun dikkate alınmasını talep ettiği öneriler şöyle sıralandı:

ÖNERİLER

“Aşılanma Programı: Aşının yaygınlaştırılması hükümetin birincil önceliği olmalı ve aşılanma konusunda somut yol haritası hazırlanmalı ki TC’den haftalık aşılanma programına uygun olacak şekilde aşı temini çalışmaları yapılabilsin. Aynı zamanda Avrupa Birliği’nden hakkımız olan aşı miktarının da getirilmesi sağlanmalıdır. Kapanma yaşanırken, aşı ile ilgili çalışmalar göz ardı edilmemelidir.

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Bankalarla İşletmeler Arasındaki İlişkilerin Düzenlenmesi: Tüm işletmeler için; kapalı olduğu sürece gelir elde edilemediğinden dolayı, giderlerini karşılamakta zorluklar yaşayacaktır. Bu nedenle, işletmelerin faaliyetleri durdurulurken kredi faizleri konusunda gerekli kolaylığın sağlanması.

Kredi Erteleme/Yapılandırma isteyen işletmelere bu imkanın sağlanması gerekmektedir. Bu düzenleme Kalkınma Bankası ile tüm bankaların dahil edilmesi ve KGF teminatlı devam eden kredileri de kapsaması sağlanmalıdır.

Finansman İhtiyacı ve Çek Yükümlülüklerinin Karşılanması: KGF teminatlı, faiz destekli kredi programları açılmak suretiyle finansman ihtiyacı ve çek yükümlüklerinin ödenmesi işletmelere nefes aldıracaktır.

İhracat Faaliyetlerine İzin Verilmesi: Sanayi ürünlerin ihracatının önü açılarak ülkemize döviz getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda gerek YHT üzerinden yapılan, gerekse de limanlarımızdan yapılan ihracatlara ve bu ürünlerin üretimlerine izin verilmesi sağlamalıdır.

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Ödemeleri: Bir önceki kapanma döneminde, kapalı işletmeler için kapalı oldukları süre boyunca Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları yükümlülükler doğmamıştır. Açık sektörler için de bu yükümlüklerin gecikme zammı olmadan ertelenmesine imkan sağlanmalıdır.

Maaş Desteği Sağlanması: Özel sektör emekçilerine, işletmelerin devamı ve istihdamın korunması için kapalı kalınan sürelerde, aylık 2500TL destek sağlanması gerekmektedir.

Enerji Girdi Maliyetlerinin Desteklenmesi: Elektrik teşviklerinin sanayi sektöründe %25 destek elektrik tarifesi desteği uygulamasının sağlanması suretiyle girdi maliyetleri düşürülmelidir.”

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Son Güncelleme: 03.02.2021 11:51
Anahtar Kelimeler:
önlemlerPandemiKtso
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