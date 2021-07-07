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Sanayi Odası ile İnşaat Müteahhitleri Birliği arasında işbirliği protokolü

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) arasında işbirliği protokolü İmzalandı. Protokole KTSO adına Başkan Ali Kamacıoğlu ve KTİMB adına Başkan Cafer Gürcafer imza koydu.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:45
Sanayi Odası ile İnşaat Müteahhitleri Birliği arasında işbirliği protokolü

Protokolün amacının, “kayıt dışı işçilik ve kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemek, yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinlerini kayıt altına alıp KKTC çalışma yaşamını ve yabancı işgücü piyasasını disipline etmek, devletin kayıt dışılıktan kaynaklanan gelir kayıplarını önlemek ve bunun yarattığı haksız rekabeti ortadan kaldırmak” olduğu ifade edildi.

İmzalanan protokolle, çalışma izin işlemlerinin daha süratli ve sağlıklı işlemesi sağlanacak. KTSO ayrıca yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinleriyle ilgili uygulamalara yönelik üyelerine doğrudan hizmet sunacak. Protokolde ayrıca yerel işgücünün ülke ekonomisine kazandırılması yönünde çalışma yapma da öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Kıbrıs Türk sanayisinin ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını, güçlü bir sanayi odası ve verimli sanayi üretimi ile artırabileceğimizin bilincindeyiz” dedi. Kamacıoğlu, sanayicilerin sürdürülebilir rekabet gücüne kavuşmasının önemine işaret ederek şöyle konuştu:

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“Teşviklerden, finansa erişime, doğru ve nitelikli istihdama, dünya standartlında üretime, yurt dışı pazarlara erişim ve bilinirliğin sağlanmasına, kapasite artırımına, teknolojinin sunduğu imkanlardan mümkün olduğunca yararlanmaya, girdi maliyetlerinin düşürülmesine, daha güçlü bir yerel sanayi yaratma ve yerli üretimi üst seviyelere taşıyarak hak ettiği değere kavuşmasını sağlamaya kadar daha sayamadığım pek çok önemli unsur söz konusudur. Hedefimiz hızlıca bunların önünü açarak hem sanayicimize hem de ülkemize katma değer yaratmaktır. Ve elbette tüm bunların kökeninde sanayicilerimiz için nitelikli işgücü yatmaktadır.”

Kamacıoğlu, ülkedeki imkanların yetersiz kaldığı noktalarda üyelerin yabancı işgücüne yönelmek durumunda kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Artık üyelerimiz odamıza başvurarak yabancı uyruklu işçi istihdamına yönelik izinlendirme süreçlerini başlatabileceklerdir. Bizler, kendi bünyemizde oluşturduğumuz çalışma izin işlemleri kadromuz ve gerekli yazılım altyapımız ile gerekli başvuru işlemlerini başlatarak KTİMB ile işbirliği içerisinde işlemlerin tamamlanmasını sağlayıp, üyelerimizin ilgili daire ve bakanlıkla bireysel olarak uğraşıp zaman kaybetmelerini önleyecek şekilde işlemlerin tamamlanmasını sağlayacağız ve kendilerine ilgili belgeleri teslim edeceğiz. Ayrıca bu uygulama ve KTİMB ile yürütülen işbirliği ile sanayicilerimizin, yurt dışından çalıştırmak için ülkemize getirecekleri kişilere yönelik bankalardan istenen teminat yükünü de ortadan kaldırıyoruz ve üyelerimiz adına bu yükü biz üstleniyoruz”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer de, kayıt dışı hayatın önüne geçecek çok önemli bir adım atıldığını ifade ederek, “Odayla daha önce bir protokol yapmamıza rağmen çok mesafe kaydettiğimiz söylenemez. Ancak bu protokolle revizyona gittik. Özellikle sanayi sektöründe çalışan sayısı konusunda ciddi bir veri oluşacak” dedi.

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Son Güncelleme: 07.07.2021 14:11
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