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Sanayi Dairesi Müdürü Yeşil sanayicilerin sorunlarına değindi

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, sanayicinin kangrenleşen yaraları bulunduğunu ifade etti ve KKTC’deki koşullar, girdi maliyetleri, işçilik, elektrik maliyetlerinin, sanayiciyi çok zorladığını belirtti.

02 Kasım 2021 Salı 10:49
Sanayi Dairesi Müdürü Yeşil sanayicilerin sorunlarına değindi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’deki sanayicinin  takdir edilmeyi hak ettiğini ifade eden Yeşil ülkede 12 değişik ülkeye 90’nın üzerinde ihracat yapan firma bulunduğunu söyledi.

Fuarlara KKTC olarak katılmanın önemli olduğunu;  fuarların görücüye çıkılan, güvenlerinin tazelendiği yer olduğunu kaydeden Yeşil, KKTC’de üretilen ürünlerin albenisi olan rekabet edebilir ürünler olduğunu vurguladı.

Sanayi Dairesi olarak 4 buçuk milyon kare civarındaki bir alanda  KKTC’nin sanayisinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla uğraş verdiklerini kaydeden Yeşil, şunları ifade etti:

 “17 sanayi bölgemiz var maalesef, itiraf etmek gerekir sanayi bölgelerimize çok ciddi anlamda gerçek sanayiciler giremediği için, çok kısıtlı sayıda sanayici faaliyet göstermektedir. Gerçek anlamda üretim yapan sanayicilerimiz genelde kendi özel yerlerinde faaliyetlerini yürütüyorlar. Sanayicilik yapan tavuk üreten, birçok yurt dışı ihracatı yapan sanayicilerimiz de var. Biz sanayi bölgelerinde kısıtlı üretim, imalat, oto kaporta boya ahşap ve buna benzer hafif alanlarda görevler yapıyoruz”.

SANAYİCİLERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ…

Sanayicilere yönelik olarak fuar katılımı destekleri yanında birçok devlet desteği olduğunu belirten Yeşil, www.sanayi.gov.ct.tr adresinden bu konularla ilgili bilgi alınabileceğini kaydetti.

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Devlet tarafından sanayicilere elektrik teşvikleri de verildiğini ifade eden Yeşil,  “2020 yılında elektrik için vermiş olduğumuz teşvik 10 Milyon 274 bin TL, 2021 Ocak-Ağustos  ayları 4 Milyon 780 bin TL teşviklerimiz devam etmektedir. Bunun yanında ihracatı artırmaya yönelik  devlet desteklerine baktığımızda ise geçen yıl 2020 yılında 2 Milyon 345 bin TL Ocak Ağustos  ayları arasında 2021 yılında ise 994 bin 790 TL destek verilmiştir”  bilgisini  verdi.

Fuarlara  katılan her bir firma için 8 bin Euro’ya kadar stant, kira, ulaşım, konaklama, taşıma, nakliye ve diğer masraflarının yüzde 75’ni karşıladıklarını söyleyen Yeşil, “Bu Bütçeyi ve ödemeleri T.C. katkıları ile yapıyoruz” dedi.

ALAYKÖY ARITMA TESİSİ…

Alayköy 1 ve 2’nin arıtma tesis imzasını attıklarını da kaydeden Yeşil, Ocak sonunda çalışmaların tamamlanacağını ve atık sorununun çözüleceğini kaydetti.

Alt yapı yatırımlarıyla ilgili bu yıl 8 Milyon 283 bin TL tutarında ihaleye çıkıldığını anlatan Yeşil, yerli istihdam ve üretim için ne gerekiyorsa yaptıklarını; bütçe verilirse bu destekleri arttırarak sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC’de bugüne kadar  sadece Sanayi ile ilgili bir bakanlık oluşturulmadığını,  Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nün  adeta bir bakanlık  gibi görev yaptığını anlatan Yeşil, “Organize Sanayi Bölgeleri Yasasını günün koşullarına göre yenilemek için çok uğraş verdik ve bu yasayı meclise gönderdik. Şuan  Mecliste beklemektedir .Bunun yanında üretime yönelik Güvercinlik bölgesinde yeni III. etap için çalışmalarımızı tamamladık. TIR parkına kadar her şey çok iyi planlanmış hesaplanmış her şeyi ile hazır hale getirilmiştir. 2022 yılı içerisinde  mali kaynak öngörülür ise ihaleye çıkmaya hazır beklemektedir” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 02.11.2021 11:57
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