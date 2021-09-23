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Sanayi bölgelerindeki yarım kalmış inşaatlar için çalışma toplantısı yapıldı

Sanayi bölgelerindeki yarım kalmış inşaatların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin eksikliklerin belirlenmesi ve yol haritası çizilmesi adına Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda çalışma toplantısı yapıldı.

23 Eylül 2021 Perşembe 12:45
Sanayi bölgelerindeki yarım kalmış inşaatlar için çalışma toplantısı yapıldı

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil’in başkanlık ettiği toplantıya, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Belediyeler Birliği adına İdare    Amiri Muammer Güneş, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Genel Sekreteri Doğa Dönmezer ve oda temsilcileri katıldı.
Toplantıda, sanayi bölgelerindeki yarım kalmış inşaatlar hakkında sorun ve eksikliklerin tespit edileceği, yol haritası çizecek bir çalışma grubu kurulacağı, çalışmanın sonuçlandırılmasının ardından ise bir üst düzey toplantı yapılarak, sonraki adımların kararlaştırılacağı bildirildi.


SANAYİ DAİRESİ MÜDÜRÜ YEŞİL: “İNŞAATLARIN BİTİRİLMEME NEDENLERİNİ BULUP, ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”
Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, toplantı başlangıcında yaptığı konuşmada, sanayi bölgelerindeki yarım kalan inşaatlar hakkında bilgi verdi ve amaçlarının inşaatların neden bitirilmediği sorusuna yanıt aramak ve çözüm bulmak olduğunu belirtti.
Yeşil, “KKTC’de 4,5 milyon metre kare alanda 17 tane sanayi bölgesi mevcuttur. Bunlardan 4 tanesinin altyapısı henüz tamamlanmadığından dolayı faaliyete geçmemiştir. Faaliyette olan 13 sanayi bölgesinde toplamda 1824 parsel bulunmaktadır. Bunların 341 tanesi inşaat halindedir. 184 tanesi boştur ancak ön kira sözleşmesi dediğimiz 1 yıllık kira sözleşmelerinin süreleri geçerli olduğundan, buralarda her an inşaata başlama durumu olabilir” şeklinde konuştu.


“BÖLGELERDEKİ KİRLİLİĞİN ESAS SORUMLUSU KİRACILAR”

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Sanayi bölgelerindeki kirlilik sorununa ilişkin bir soruya da cevap veren Yeşil, Sanayi Odası ve belediyelerle bu anlamda ciddi bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, kirliliğin sebebinin çoğunlukla bölgedeki kiracıların olduğunu, temizlik çalışmalarının ardından birkaç gün içerisinde yine çöplerin atıldığını gördüklerini anlattı.
Çöplere ilişkin ceza kesme sorumluluğunun belediyelerde olduğunu da vurgulayan Yeşil, ufak kapasiteli belediyelerin sorumlu olduğu alanlara büyük sanayi bölgelerinin yapıldığına ve belediyelerin imkanlarının kısıtlılığına değindi.
Merkez Kaymakamı Gültekin ise, kaymakamlık olarak Alayköy gibi bazı bölgelerdeki inşaatların ruhsatlandırılmasında yetkili olduklarını belirterek, bu yetkiler çerçevesinde Sanayi Dairesi’ne destek olacaklarını belirtti.
Belediyeler Birliği adına toplantıda bulunan Birlik İdare Amiri Muammer Güneş de söz alarak, söz konusu inşaatların ekonomiye kazandırılmasını arzu ettiklerini ifade etti ve toplantı süresince mevcut durumu, yasal boyutunu ve belediyelerin katkısını tartışacaklarını kaydetti.
Sanayi Odası Genel Sekreteri Doğa Dönmezer ise, sanayi bölgelerinde yarım inşaatların ciddi bir boyuta ulaştığını belirterek, azaltılması adına atılacak her adıma destek vereceklerini ve teknik kadrolarıyla bu yönde çalışacaklarını söyledi.

 

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Son Güncelleme: 23.09.2021 14:44
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